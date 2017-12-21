20 искрометных СМС, в которых вся суть мам

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пожалуй, сегодня мы гораздо чаще пишем друг другу текстовые сообщения, чем звоним. И нашим мамам приходится приспосабливаться для общения с нами. Без сомнения, их СМС — самые важные, а зачастую — и самые веселые.

AdMe.ru собрал для вас порцию ярких сообщений, в которых наши мамы просто неподражаемы.