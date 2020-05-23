20 искрометных доказательств того, что хозяева двух питомцев живут как на пороховой бочке
Маленькие дети часто соперничают между собой. Каждый стремится быть в чем-то лучше, быстрее, умнее или сильнее. Братья и сестры ссорятся по пустякам, соревнуются за родительскую ласку и похвалу и завидуют игрушкам друг друга. Оказывается, животный мир мало чем отличается от нашего с вами, особенно когда речь заходит о домашних питомцах.
Мы в AdMe.ru успели убедиться, что ни одно реалити-шоу по накалу страстей не сравнится с буднями владельцев четвероногих друзей. Каждый день этих пользователей сети — настоящий бразильский сериал (только с лапками).
Ожесточенная борьба за переднее место
Он даже не любит мячики. Ему просто нравится воровать игрушки своей младшей сестры
«Кошачьи войны. Эпизод I: Скрытая угроза»
Доминируй. Властвуй. Унижай
«Мой брат? Нет, нигде его не видел»
Похоже, собака слева впервые столкнулась с такой вопиющей наглостью
«Одна моя кошка обожает донимать другую»
«На мою маленькую собаку уселась большая. У нее на морде написано: „Помоги мне!“»
«Кажется, наша кошка уже сыта по горло новым котенком»
Всего 3 минуты назад они оба мирно спали
«Мои коты боролись за новый лежак, а затем один просто уселся прямо на второго»
Братские отношения во всей красе
Пожалуй, самая очаровательная драка в истории
Уинстон души не чает в котенке
«Запечатлел их в самый разгар драки»
Купили собаке кровать
Самое удобное место в доме
Кот отжал у собаки кровать, несмотря на то, что она раза в 3 больше него
«Понятия не имею, где вторая собака»
Драма в четырех действиях
А ваши питомцы ладят, или вы уже привыкли разнимать их, как рефери на ринге? Расскажите нам о том, как они уживаются друг с другом, а еще лучше — делитесь фото!
Фото на превью EupraxiaCM / Reddit