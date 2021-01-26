20+ исключительных подарков от близких, которые попали в самое яблочко

Традиция дарить подарки распространена повсеместно, хотя ее соблюдение отличается в разных культурах. Даже маленькие дети стремятся порадовать родителей: вручают свои рисунки. Что уж говорить о наших бабушках, которые точно не допустят, чтобы любимые внуки мерзли, и готовы искать милые пижамки и крутые одеяла. А некоторые отцы, учитывая предпочтения сыновей, строят для них Тардис.

Мы в AdMe.ru видим, с какой теплотой люди делятся воспоминаниями о подарках, которые они получили, в интернете. А в бонусе вас ждет история о том, что милый и неожиданный сюрприз может преподнести даже кот.

«Семья моей девушки смастерила этот столик Nintendo, не имея никакого опыта работы с деревом. Я просто потрясен»

«На день рождения мужа нарисовала его любимую собаку Блю»

«У папы ушло 4 месяца, чтобы построить Тардис вместо двери в детскую»

«Наконец-то моя мечта сбылась! Смотрите, какую пусю мне подарили! Его зовут Олежа»

«Жена подарила, я в восторге!»

«Он хочет помочь мне сделать предложение»

«Любимая бабушка вручила мне пижаму на Рождество»

«Подарок, который мама сделала нам с женой на Рождество»

«Презент от дочери на Новый год. Это лучшее, что я получал в подарок!»

«После года непрерывного просмотра гонок и влюбленности в „Формулу-1“ папа преподнес мне это на Рождество»

«Зацените, какое бабушка постельное белье подарила. Сплю в деньгах, так сказать»

«Сегодня после операции мой парень удивил меня цветами»

«Тетя на Новый год вручила мне ночник — спящую кошечку. Сразу как-то не так грустно и одиноко засыпать стало. У нее 2 режима света, и она может быть восьми разных цветов»

«Решил сделать сувенир подруге детства, которая работает в детском хосписе „Дом с маяком“»

«Я смастерила маме на день рождения кожаный рюкзак. Полностью хендмейд»

«Сестра пришла ко мне в комнату и преподнесла»

«Принес жене в качестве презента на Рождество парочку котят из Общества защиты животных. Они наконец поладили. Знакомьтесь, Холи и Айви»

«Друзья подарили мне эту книгу. И оформление у нее просто бомбическое»

«Необычный сувенир от мужа»

«Вот такой подарок мне сделал муж. Он коллекционирует монеты. Незадолго до Нового года я пересматривала „Великолепный век“. Запомнил, видимо. Я не сильна в этой теме, но мне понравился его нестандартный подход к выбору сувенира».

«Думал, что подарить сыну на Новый год»

«Спрашивал, чего он хочет, но было видно, что он не знает, так как все у ребенка есть. Некоторое время я ломал голову, пока не обратил внимание на его любимые рисунки, которые он подарил маме. Тогда я принял решение заказать игрушки по их мотивам, и получилось более чем прикольно».

«Подарок от жены»

«Моя невестка вручила мне запоздалый презент на Рождество»

«Девочки, смотрите, что мне подарили! „Гарри Поттер“ на английском и перьевая ручка. Просто шикарно!»

Бонус: иногда лучшие и запоминающиеся презенты мы получаем от самых неожиданных дарителей

«Я жаловалась, что снега этой зимой почти нет, и мой кот решил сам его сделать для меня. А морда такая удивленная, потому что не понял, почему я ругаюсь. Спасибо, Чучундрик, это единственный и, несомненно, лучший подарок на мой сегодняшний день рождения».