20+ ироничных твитов от людей, которые способны превратить в шутку буквально все

Не зря считается, что самоирония — признак высокого интеллекта, отличного чувства юмора и уверенности в себе. Ведь когда в жизни возникают проблемы, то гораздо лучше спокойно оценить ситуацию, посмеяться над собой, выдохнуть и попытаться что-то изменить, нежели просто опускать руки.

Мы в AdMe.ru немножко завидуем героям нашей подборки, ведь они умеют встречать все в жизни со здоровой иронией и не боятся при этом, что о них подумают что-то не то.

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