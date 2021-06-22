20+ ироничных твитов от людей, которые способны превратить в шутку буквально все
Не зря считается, что самоирония — признак высокого интеллекта, отличного чувства юмора и уверенности в себе. Ведь когда в жизни возникают проблемы, то гораздо лучше спокойно оценить ситуацию, посмеяться над собой, выдохнуть и попытаться что-то изменить, нежели просто опускать руки.
Мы в AdMe.ru немножко завидуем героям нашей подборки, ведь они умеют встречать все в жизни со здоровой иронией и не боятся при этом, что о них подумают что-то не то.
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Как вы считаете, лучше относиться ко всему серьезно или с иронией?
Фото на превью EpsteinJust / Twitter
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