20+ интернет-пользователей, которые уже начали готовиться к Новому году и делают это с огоньком

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Наступает пора подготовки к Новому году: люди украшают дома и офисы, покупают подарки и деликатесы. Почти перед каждым из нас стоит трудная задача: кто-то изо всех сил пытается сдержаться и не украсть чужую тележку с продуктами в «Ашане», кто-то ищет фамильный раскладной стол, а для кого-то главная цель — не отметить праздник раньше времени.

Мы в AdMe.ru уже поймали новогоднее настроение и подсмотрели, как готовятся к главному событию зимы пользователи сети. И знаете, некоторые их способы можно взять на заметку.

1. Элегантно, а главное, удобно закусывать

2. «Теперь у меня появилась новая фобия»

3. Жаль, что это не прокатит с пакетами «Пятерочки»

4. «Теперь у меня появилась цель — прожить еще 80 лет»

5. А пока праздников не так много, есть проверенный способ отметить Новый год несколько раз

6. «А на работу после праздников я буду собираться так: ждите меня с 1-м лучом солнца, я приду на 5-й день, с востока...»

7. Главный вопрос 31 декабря

8. «У меня этого добра на всю жизнь хватит, поэтому можно не откладывать на праздники»

9. Смена приоритетов

10. Предновогодний кошмар

11. Уже скоро во всех диалогах страны

12. Формулируя новогоднее желание, будьте осторожны: оно может исполниться не так, как вы хотите

13. Новогоднее настроение в России

14. И вот она, нарядная, на кассу подошла

15. Поставил елку на работе

16. «Новый год — новый ты. Используй поворотники»

17. Пассивная подготовка тоже подготовка

18. Главное, чтобы новогодние украшения дожили до праздника

19. И реклама Coca-Cola еще!

20. В Салехарде 10-метрового мамонта Митю нарядили в Деда Мороза

21. А в торговом центре Куала-Лумпура вместо елки поставили «Сокол Тысячелетия»

Бонус: кажется, кое-кто влюбился в мои новогодние декорации