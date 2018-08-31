20+ пользователей сети, которые своими комментариями испытывают карму на прочность

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Всего один колкий комментарий может превратить банальный пост в настоящий анекдот. Особенно если за дело берутся опытные интернет-комментаторы, чья наблюдательность и фантазия создают порой опасную, но очень смешную смесь.

AdMe.ru призывает никогда не терять бдительность в сети и предлагает почитать перлы 27 пользователей, которым лучше не попадаться под горячую руку.

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Надпись на футболке: «Клуб без бюстгальтеров».

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Надпись на футболке: «Теперь ты можешь идти домой».

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