20+ современных игрушек, от одного взгляда на которые можно выпасть в осадок

Каждый день в детских магазинах появляются игрушки, которые еще пару лет назад сложно было даже себе представить. Да и производители в попытках продать свой товар перебарщивают с креативом, так что возникает желание пообщаться с ними с глазу на глаз.

Мы в AdMe.ru и не догадывались о существовании игрушек, при взгляде на которые возникает больше вопросов, чем ответов. Нам подсказали пользователи сети.

1. Современные проблемы требуют современного решения

Детский набор для видеоблогов.

2. Что купить малышу: игрушечный ноутбук или брендовую одежду? Нет, лучше это — набор для детского бицепса

3. «Мы в семье слишком долго пытались выяснить, что это вообще такое. Кто-нибудь знает?»

Похоже на подделку фигурки Альфреда Э. Ноймана из Японии. © free2spin / Reddit

4. «Я просто хотел нормальную фигурку Соника, но получил то, что получил»

5. С глазами у папы-свиньи небольшие проблемы

6. «Кто-нибудь, объясните, для чего он так делает?»

7. Детская игрушка, которая выглядит как мороженое и сделана из мелких деталей, которыми запросто можно подавиться

8. «Откопала на днях в магазине подарков и сувениров. Уткокоровка и овцеуточка?»

9. «Не понимаю, как детские игрушки могут стоить как оригинал или даже дороже?»

10. Для детей от 4 лет. К производителю явно есть пара вопросов

11. На этой игрушечной машине скорой помощи написано «мясо»

12. «Игрушка „Большой и страшный Серый Волк“ продается вместе с куклой бабушки»

13. «Довольно устрашающая игрушка Добби, которую я заметила в магазине»

14. Игрушечный динозавр с человеческими руками

15. «Мама говорила нам с сестрой в детстве, что крысы — сумчатые, и я долгое время верил в это. Вот моя игрушка детства»

16. Вроде бы детская игрушка, но выглядит так, словно она повидала жизнь

17. В музее «Хотите — верьте, хотите — нет» можно купить такого кролика

18. «Чем дольше я смотрю на это, тем мне смешнее»

19. «В местном магазине игрушек можно купить несколько сломанных палочек почти за $ 10»

20. Мультфильм «История игрушек — 4» основан на любви, которую ребенок испытывает к своей игрушке из мусора. Стоит почти $ 130

21. «У нее гигантская шляпа и такая крошечная собака! Не могу перестать думать об этом»