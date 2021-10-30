20+ современных игрушек, от одного взгляда на которые можно выпасть в осадок
Каждый день в детских магазинах появляются игрушки, которые еще пару лет назад сложно было даже себе представить. Да и производители в попытках продать свой товар перебарщивают с креативом, так что возникает желание пообщаться с ними с глазу на глаз.
Мы в AdMe.ru и не догадывались о существовании игрушек, при взгляде на которые возникает больше вопросов, чем ответов. Нам подсказали пользователи сети.
1. Современные проблемы требуют современного решения
Детский набор для видеоблогов.
2. Что купить малышу: игрушечный ноутбук или брендовую одежду? Нет, лучше это — набор для детского бицепса
3. «Мы в семье слишком долго пытались выяснить, что это вообще такое. Кто-нибудь знает?»
- Похоже на подделку фигурки Альфреда Э. Ноймана из Японии. © free2spin / Reddit
4. «Я просто хотел нормальную фигурку Соника, но получил то, что получил»
5. С глазами у папы-свиньи небольшие проблемы
6. «Кто-нибудь, объясните, для чего он так делает?»
7. Детская игрушка, которая выглядит как мороженое и сделана из мелких деталей, которыми запросто можно подавиться
8. «Откопала на днях в магазине подарков и сувениров. Уткокоровка и овцеуточка?»
9. «Не понимаю, как детские игрушки могут стоить как оригинал или даже дороже?»
10. Для детей от 4 лет. К производителю явно есть пара вопросов
11. На этой игрушечной машине скорой помощи написано «мясо»
12. «Игрушка „Большой и страшный Серый Волк“ продается вместе с куклой бабушки»
13. «Довольно устрашающая игрушка Добби, которую я заметила в магазине»
14. Игрушечный динозавр с человеческими руками
15. «Мама говорила нам с сестрой в детстве, что крысы — сумчатые, и я долгое время верил в это. Вот моя игрушка детства»
16. Вроде бы детская игрушка, но выглядит так, словно она повидала жизнь
17. В музее «Хотите — верьте, хотите — нет» можно купить такого кролика
18. «Чем дольше я смотрю на это, тем мне смешнее»
19. «В местном магазине игрушек можно купить несколько сломанных палочек почти за $ 10»
20. Мультфильм «История игрушек — 4» основан на любви, которую ребенок испытывает к своей игрушке из мусора. Стоит почти $ 130
21. «У нее гигантская шляпа и такая крошечная собака! Не могу перестать думать об этом»
Доводилось ли вам встречать такие детские игрушки, которые не только ребенка, но даже взрослого вводили в ступор? Возможно, даже найдется пара фото из личного архива.
Фото на превью RetroHomeslice / Imgur
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