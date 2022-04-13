20+ игрушек из детства, которые мы пронесли через годы как главное свое сокровище

Для многих детей их игрушки — это не просто куклы, мишки или машинки, а настоящие друзья, с которыми можно разделить и радость, и грусть. Конечно, вырастая, мы уже не так часто играем с ними, но все же ценим проведенное вместе время и с упоением предаемся приятным воспоминаниям, когда такие приветы из прошлого попадаются на глаза.

Мы в AdMe.ru уверены, что настоящих друзей, даже пластмассовых и плюшевых, не бросают, и с интересом рассмотрели фотографии пользователей сети, которые похвастались игрушками из детства.

«Это Шерлок. Он у меня с 5 лет. Сейчас мне 21, и да, я до сих пор сплю с ним каждую ночь. Все эти годы он был со мной, и жизнь его сильно потрепала»

«Я пожаловалась маме, что он все больше и больше изнашивается, и сегодня она преподнесла мне сюрприз. Это Шерлок-2! Она заказала его в интернете для меня».

«Кукла детства моей бабушки»

«Крутая тачка из нашего детства»

«Храню эту игрушку из своего детства для дочери. Эй, дети 70-х и 80-х, кто-нибудь помнит такое?»

«Плюшевый мишка моего детства после 18 лет любви — и такой же новый, которого я нашла сегодня в антикварном магазине»

«Мой сын с игрушкой из моего детства. Ей уже 30 лет! Вставил свежие батарейки — и она сразу заработала»

«Вот мои друзья. Ни за что их не потеряю! Мне 36. Игрушки еще старше»

«Самая дорогая и любимая игрушка, которая была в моем детстве — вот эта вот „За рулем“»

«Этот заяц — моя плюшевая эмоциональная поддержка. Ему 17 лет, он у меня с рождения, и я беру его с собой везде, куда бы ни поехала»

«Вот такой старый кран достался моему сыну по наследству от отца. Лет 35 машине. Рабочий. Подкрасить, подлатать, и еще следующему поколению хватит»

«Разгребал тут старые вещи. Поймал флешбэки 20-летней давности. Ребята, я богат?»

«Мой самый старый и самый маленький плюшевый зайчонок. Мама сшила его для меня, когда мне был годик»

А такую игрушку кто помнит?

«Оказывается, бабушка сохранила мою коллекцию игрушек из киндер-сюрприза! Прошло столько времени, а краски до сих пор яркие»

«Слева — моя старая потрепанная игрушка, которой уже 14 лет, справа — новая»

«Разбирал я всякий хлам и нашел свое детство»

Детская стиральная машина. Заводилась ключиком. Можно заливать воду. Сбоку сливной шланг

«Мой любимый конструктор! Не знаю, сколько поколений моих родственников поиграло в него до меня, но я был доволен как слон, когда он стал моим»

«Вот этому мишке 40 с лишним годиков. Отец подарил его мне на 1 год. Потом я отдал его в пользование своей сестре. Потом он потерялся на долгих 15 лет»

«Потом с ним в обнимку спала моя дочь, а теперь спит сын».

«Делал уборку у бабушки в сарае и нашел сокровище. Лет 20 этого не видел»

«Это 2 одинаковых медведя, просто второго обнимали 24 года подряд»

«Рынок. Держу папу за руку. И вдруг за стеклом киоска со всякой всячиной — она, моя прекрасная Маргарита! В голубом комбинезоне и с сеточкой на волосах. Я пропала»

«Папа чутко уловил мое восторженное состояние. Просить я не смела. Отвести взгляд не могла. Как Марго оказалась в моих дрожащих руках, я не помню, но помню аромат счастья и солнечного дня. Маргоша живет на пенсии у моих племянников. Тихо и мирно улыбается и хранит любовь маленькой девочки».