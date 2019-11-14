20 идей тату, на которые решатся лишь самые смелые
Казалось бы, ну кого сейчас можно поразить своей татуировкой? Все сотни раз видели, читали, даже трогали. Но находятся люди, которые смотрят на этот мир через призму отличного чувства юмора, и тату у них тоже необычные.
Мы в AdMe.ru считаем, что такая смелость и самоирония достойны уважения.
С таким тату можно играть бесконечно
Жизненно
«Жизнь. Я».
Главное — чека на месте
Для фанатов «Истории игрушек»
«Бесконечно благодарен».
Когда закончилось вдохновение (или деньги)
Истина где-то рядом
Все мы немного дети
Две половинки одной души
Если лысеть, то только так!
Патриотизм с большой буквы
«Сделано в Англии».
Знаменитый мем Table Cat во всей красе
Когда на ладонях целая история
Для любителей вкусно поесть
Парные тату, которые поднимут настроение на всю жизнь
Куда же без макарон
Найти бы такого человека, который будет смотреть на тебя так же, как Гомер Симпсон на вкусняшку
Фея Динь-Динь уже не та
«Я большой поклонник игры Fallout и большую часть своей жизни провел в инвалидной коляске. Что вы думаете о моей татуировке?»
Властелин колец в альтернативной реальности
Бонус: «живые» татуировки
А если вы думаете, что все знаете об искусстве нанесения рисунка на тело, то вот вам несколько фактов, которые вы могли упустить: из всех языков, на которых делают тату, самый популярный — японский, а наиболее распространенным местом для нанесения татуировки у женщин является голеностопный сустав (27 %), а у мужчин — предплечье (34 %).