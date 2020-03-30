20+ человек, которые ради крутого розыгрыша готовы на любые жертвы
Обманывать людей нехорошо, но подшутить над коллегой, членом семьи или любимым человеком можно. Конечно, если никто не пострадает и всем в результате будет весело. Для этого необходимо несколько составляющих: острый ум, хорошее чувство юмора, фантазия и тактичность. У многих людей этих ингредиентов в избытке, так что первоапрельские розыгрыши у них получаются очень впечатляющими.
В AdMe.ru любят, когда люди веселятся, поэтому мы нашли несколько самых удачных шуток, которыми похвастались пользователи, и, возможно, некоторые из них вы захотите повторить.
- В кулинарной школе я заметил, что одна девушка готовит фруктовый салат и добавляет туда разрезанные пополам виноградины. Я не удержался и спросил, почему она их не чистит. Неужели она не слышала преподавателя? Спустя некоторое время я почти забыл об этом. Тем приятнее был крик учителя: «Анита, какого черта ты делаешь?» Бедная барышня к тому моменту почистила примерно полкило винограда... © Akareyon / Reddit
- У мамы было плохое настроение, и она весь вечер пилила папу по поводу и без. Когда она сварила яйца для салата и поставила их в холодную воду, папа заменил их сырыми и закрылся у себя в комнате на замок. Папа говорит, что вопли было слышно на пару этажей вниз. Оба уже на пенсии, а развлекаться не перестали... © generalfox / Pikabu
- Папа очень любил розыгрыши, и, когда моя сестра выходила замуж, он познакомился с ее женихом, настоял на том, что они должны отправиться в свадебное путешествие с новыми чемоданами, и даже купил их. Но молодожены не знали, что потом он вернулся в магазин, купил еще один комплект и наполнил его старыми журналами. Сестра с мужем упаковали вещи, а папа отнес их в машину. Конечно, в багажнике оказались чемоданы с журналами. Взбешенная сестра позвонила ему из отеля, а отец спокойно ответил, что у них медовый месяц, так что он сомневается, что им настолько сильно понадобится одежда. Впрочем, через 3 дня багаж все-таки доставили. Когда 30 лет спустя папа умер, мы вспоминали эту историю на поминках и все еще хихикали. © Robert Maguire / Quora
- Я отметил свой 24-й день рождения дважды. Дело в том, что все помнили мою вечеринку в прошлом году, где я говорил, что не желаю быть 25-летним. В результате на следующий год гости начали подкалывать меня, но я показал права, где говорилось, что мне 24. На этом моменте мои гости немного зависли. А секрет заключался в том, что, когда мне исполнялось 23, я соврал, что мне будет 24 года, и старательно переживал по поводу грядущего 25-летия. Они так и не поверили мне, пока мы не позвонили моим родителям. © Lucky_man_Sam / Reddit
- Нам с другом запретили посещать магазин IKEA в Швеции. А все потому, что однажды мы пришли в торговый зал в шортах и футболках, при этом у нас были сумки с халатами и шлепанцами. Мы прошли в «выставочную» квартиру, переоделись и начали встречать покупателей на кухне: «О, вы уже пришли. Простите, я не успел переодеться, но вы проходите, посмотрите, как я живу». Примерно через 20 минут злые люди в форме пришли и выпнули нас. Они хотели увидеть наши паспорта, но я сказал, что забыл их в другом халате. Мне кажется, они реагировали чересчур резко. © Squawk_7500 / Reddit
- Менеджер у моей жены на работе купил новую машину и постоянно хвастался, как мало топлива она потребляет. Через некоторое время его коллегам это надоело и они стали потихоньку добавлять бензин ему в бак. Начали с пары литров в день и понемногу увеличивали дозу. Ко всеобщему удовольствию, парень продолжал рассказывать про экономию топлива и с каждым днем его данные становились все более невероятными. © Tom Eisenman / Quora
- Мой сосед в общежитии очень медленно ел хлопья, и на то, чтобы опустошить коробку, у него уходило довольно много времени. Каждый раз, когда он насыпал их в миску, я добавлял соответствующее количество хлопьев в коробку. В конечном счете однажды вечером он пришел домой навеселе и решил перекусить хлопьями. Из своей комнаты я слышал крик: «Господи, сколько же их?!» Я выбежал и увидел, как он с ошарашенным видом сидит над столом, куда он высыпал все содержимое упаковки. Прошло 6 лет, а я так и не признался, поэтому он всем рассказывает о волшебной коробке с хлопьями, которую он сам испортил. © Ace_of_Clubs / Reddit
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Мой папа каждое утро ставил на плиту чайник со свистком, чтобы приготовить себе кофе, и в детстве я снимал свисток, дул в него, надевал обратно и прятался. Отец в халате и тапочках спускался на кухню, наливал воду в кружку, делал первый глоток и яростно плевался, когда понимал, что вода все еще ледяная. Я повторял этот трюк десятки раз. © Keith Green / Quora
- Если муж меня ждет где-то, подхожу к нему и говорю: «Мужчина, можно с вами познакомиться?» Он всегда отвечает с самым серьезным видом: «Нет, я женат». И я начинаю болтать всякую чушь типа «ну и что, я тоже замужем, проведем вечерок, их не убудет, а нам приятно». А однажды за кустами, где мы встретились с супругом, оказывается, стояла женщина. Она выглянула, осмотрела меня с ног до головы и ляпнула что-то вроде: «Совсем бабы ополоумели, на мужиков вешаются». Тогда мой супруг притянул меня к себе, поцеловал и громко сказал: «А что? Я не против. Пошли!» И мы, взявшись за руки, почапали по своим делам... © Numida / Pikabu
- Один из моих друзей в старших классах вел себя как придурок по отношению к моей подруге. Они не встречались, но тусовались вместе. Вышло так, что я хорошо знал его маму, рассказал ей обо всем и попросил помощи. Я с двумя товарищами зашел в его комнату, и мы засыпали все щели и пол липким конфетти. У него в комнате висел потолочный вентилятор, так что я притащил стремянку и покрыл лопасти толстым слоем все тех же конфетти. Напоследок мы поставили на полу несколько десятков стаканчиков с водой. Его мама рассказала, что он убирался в комнате не меньше 2 часов. А потом включил вентилятор... © applesngiraffes / Reddit
- Сказал маленькой сестре, что апельсиновая газировка тем вкуснее, чем дольше ее трясти перед тем, как откроешь. © thisguyhaschickens / Reddit
- Я работаю на очистных сооружениях, и мы пользуемся камерами наблюдения, чтобы следить за всеми процессами. Одна из этих камер направлена на место, где прицепы загружаются органическими отходами для перевозки на свалку. По сути, на экране бесконечный поток отходов, сыплющихся в контейнер. Однажды я использовал клавиатурную комбинацию, чтобы перевернуть изображение с камеры, примерно за 10 минут до того, как моя смена закончилась. Мой сменщик был старше и не дружил с компьютерами. Когда он заметил, что мусор сыплется вверх, а не вниз, он чуть не сошел с ума. На следующий день мой босс отругал меня. © Thatsracismbro / Reddit
- В прошлом году на 1 апреля я позвонила своему парню и сказала, что все знаю. Он изменяет мне, я видела его с другой в кофейне. Потом повесила трубку и отключила телефон на весь день. Когда поздно вечером он вернулся домой, я ждала его с чертовски большим букетом цветов и предложением руки и сердца. Он сказал «да» в ту же секунду, хотя и не понимал, что происходит. Только после того, как он согласился, я призналась, что разыграла его. © Versha Malik / Quora
- Пошутил над мамой при помощи старого трюка с монеткой. Это чуть не свело ее с ума. Суть вот в чем: в 1-й день вы оставляете монетку в том месте, где человек в принципе ожидает ее найти, — на полу, на столе, где угодно. На 2-й день делаете то же самое. Повторяете примерно неделю, затем удваиваете количество монеток и продолжаете. А вот на 3-й неделе вы начинаете помещать монеты в такие места, где их не должно быть, — в ящики для носков, для посуды, в раковину, в ботинки, в подушки. В общем, проявляете максимум фантазии. Я сомневался, что это сработает, но через 3 недели мама очень нервничала, когда находила очередную монетку. © TheTaoOfOne / Reddit
- Комментарий: я проделал нечто подобное с одноразовой пластиковой посудой, и это едва не разрушило мою дружбу с тем человеком. © onthereels / Reddit
- Я скачал программу, позволявшую отправлять на компьютер коллеги сообщения об ошибке с произвольным текстом. Периодически я посылал различные предупреждения типа «Ошибка № 1001», «Ошибка синхронизации» и другие. А 1 апреля мой коллега увидел такое сообщение: «Радиационный щит монитора разрушен. Пожалуйста, отойдите на 1,5 метра!» © bardolino1999 / Reddit
- На работе я постоянно хвастался тем, какие у меня умные племянники и, думаю, слегка задолбал коллег этим. Однажды я проводил долгие переговоры, и единственное, чего мне хотелось потом, — сесть за свой стол и немножко расслабиться. Но когда я подошел, то увидел, что весь мой рабочий стол завален мусором: обертками, остатками пищи, пакетами, мятой бумагой. И коллеги продолжают подходить и приносить мусор! Я убирал это больше часа, извел кучу мешков и освежителя воздуха. Оказалось, мой товарищ отправил с моего компьютера письмо по внутренней почте, где говорилось, что я помогаю своим племяшкам в школьном проекте, демонстрирующем, сколько мусора производит один офис. И для этого мне нужна фотография моего рабочего стола, заваленного офисным мусором. © Thad Varey / Quora
Некоторые из этих шуток безобидны, а другие могут кого-то сильно расстроить, поэтому стоит лишний раз подумать, нужно ли разыгрывать того или иного человека. Расскажите, а вы любите подшутить над близкими или ведете себя исключительно серьезно?