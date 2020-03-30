20+ человек, которые ради крутого розыгрыша готовы на любые жертвы

Мой папа каждое утро ставил на плиту чайник со свистком, чтобы приготовить себе кофе, и в детстве я снимал свисток, дул в него, надевал обратно и прятался. Отец в халате и тапочках спускался на кухню, наливал воду в кружку, делал первый глоток и яростно плевался, когда понимал, что вода все еще ледяная. Я повторял этот трюк десятки раз. © Keith Green / Quora