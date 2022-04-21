20 идеальных фото, от которых по телу разольется волна эндорфинов
Во всем вокруг перфекционисты создают симметрию. Они могут подбирать по цвету книги и расставлять их идеальными рядами на полках, раскладывать ровными рядами ложки и вилки даже в посудомоечной машине. А иногда педантизм доходит то высочайшего уровня и такие люди просто не могут не подвинуть неровно лежащий предмет.
Нам в AdMe.ru тоже нравится эстетичность, поэтому мы с удовольствием рассматривали фото, на которых запечатлена идеальная гармония.
«Добавляю стежки к моей вышивке крестиком»
«Вот так мой муж загрузил посудомоечную машину»
- Что же, его определенно можно назвать педантичным. © imjustlurkinghere244 / Reddit
«Нарисовала узор на своей руке»
- Сначала я подумала, что это экстравагантная модная кружевная перчатка! Мне пришлось дважды пересмотреть фото и прочитать подпись. © ssnowangelz / Reddit
Эта тень создает идеальный градиент
Изгибы просто приковывают взгляд. А это всего лишь итальянский круассан
«Первый раз ем этот снек. Они с тарелкой как будто созданы друг для друга»
Как идеально этот маленький стикер вписывается в линии на листе
Вот так выглядят полки с подушками, когда в магазине работает перфекционист
Геометрически идеальная картинка
- У меня только 2 вопроса: «Кто создал такой дизайн?» и «Кто смог такое построить?» © kilroy000 / Reddit
Содержимое банки содовой миллиметр в миллиметр помещается в стакане
- Буквально через минуту вы поймете, что это не так. © Register-Capable / Reddit
«Жена говорит, что это настоящее мастерство. А я говорю — простая удача»
Печенье идеально поместилось в подставку для чашки
- А как вы собираетесь его оттуда вытащить теперь? © GoNoles__22 / Reddit
- Ну что ж, у меня длинные ногти. Я справлюсь. © satangov121 / Reddit
«Так выглядит мой шкафчик для снеков после похода в магазин»
«Просто посылка у моей двери»
«Я рисовала это, кажется, целую вечность»
- Поставьте это в рамку. © TheBlueCoyote / Reddit
- Впечатлена вашим терпением. Я бы точно что-нибудь напортачила, когда почти закончила, и выбросила бы все. © keesouth / Reddit
Когда пришел в спортзал в нужное время
- Это вызывает просто неописуемое чувство. © RetroThird / Reddit
«Вот так мой муж упаковал масло после того, как отрезал от него кусочек»
- Надеюсь, что моя жена этого не увидит. Слишком высокая планка для меня. © rryan596 / Reddit
«Дом моих бабушки и дедушки практически цитадель перфекционизма»
«Я сказал своему 2-летнему сыну: „Дай мне сделать одну фотографию, прежде чем ты все разбросаешь“»
«Просто муж почистил для меня апельсин»
А вы относите себя к перфекционистам? Или вас раздражает стремление к идеальности во всем?
Фото на превью NeetieJoy / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 идеальных фото, от которых по телу разольется волна эндорфинов
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