20 идеальных фото, от которых по телу разольется волна эндорфинов

Во всем вокруг перфекционисты создают симметрию. Они могут подбирать по цвету книги и расставлять их идеальными рядами на полках, раскладывать ровными рядами ложки и вилки даже в посудомоечной машине. А иногда педантизм доходит то высочайшего уровня и такие люди просто не могут не подвинуть неровно лежащий предмет.

Нам в AdMe.ru тоже нравится эстетичность, поэтому мы с удовольствием рассматривали фото, на которых запечатлена идеальная гармония.

«Добавляю стежки к моей вышивке крестиком»

«Вот так мой муж загрузил посудомоечную машину»

Что же, его определенно можно назвать педантичным. © imjustlurkinghere244 / Reddit

«Нарисовала узор на своей руке»

Сначала я подумала, что это экстравагантная модная кружевная перчатка! Мне пришлось дважды пересмотреть фото и прочитать подпись. © ssnowangelz / Reddit

Эта тень создает идеальный градиент

Изгибы просто приковывают взгляд. А это всего лишь итальянский круассан

«Первый раз ем этот снек. Они с тарелкой как будто созданы друг для друга»

Как идеально этот маленький стикер вписывается в линии на листе

Вот так выглядят полки с подушками, когда в магазине работает перфекционист

Геометрически идеальная картинка

У меня только 2 вопроса: «Кто создал такой дизайн?» и «Кто смог такое построить?» © kilroy000 / Reddit

Содержимое банки содовой миллиметр в миллиметр помещается в стакане

Буквально через минуту вы поймете, что это не так. © Register-Capable / Reddit

«Жена говорит, что это настоящее мастерство. А я говорю — простая удача»

Печенье идеально поместилось в подставку для чашки

А как вы собираетесь его оттуда вытащить теперь? © GoNoles__22 / Reddit

Ну что ж, у меня длинные ногти. Я справлюсь. © satangov121 / Reddit

«Так выглядит мой шкафчик для снеков после похода в магазин»

«Просто посылка у моей двери»

«Я рисовала это, кажется, целую вечность»

Поставьте это в рамку. © TheBlueCoyote / Reddit

Впечатлена вашим терпением. Я бы точно что-нибудь напортачила, когда почти закончила, и выбросила бы все. © keesouth / Reddit

Когда пришел в спортзал в нужное время

Это вызывает просто неописуемое чувство. © RetroThird / Reddit

«Вот так мой муж упаковал масло после того, как отрезал от него кусочек»

Надеюсь, что моя жена этого не увидит. Слишком высокая планка для меня. © rryan596 / Reddit

«Дом моих бабушки и дедушки практически цитадель перфекционизма»

«Я сказал своему 2-летнему сыну: „Дай мне сделать одну фотографию, прежде чем ты все разбросаешь“»

«Просто муж почистил для меня апельсин»