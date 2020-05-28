20+ хорошо знакомых нам вещей, которые интересны и любимы иностранцами
Нас окружает множество классных вещей, которые мы часто не замечаем или воспринимаем как должное, — взять, например, баню. Просто особенность национального досуга — скажете вы, мечта — скажет гость нашей страны. Или, к примеру, классическая литература. Многие нехотя читали эти произведения в школе «для галочки», а иностранцы готовы учить русский, чтобы прочесть их в оригинале.
Нам в AdMe.ru стало интересно, и мы решили разобраться, как русская культура вдохновляет иностранцев.
- Я выросла в Детройте — это хоккейный город со своей командой и особенным отношением к этому виду спорта. У нас были кумиры, и мы называли их «русская пятерка»: Ларионов, Козлов, Федоров, Фетисов и Константинов. Эти парни были чертовски красивы и сильны. Когда они были на льду, то это было прекрасно! Моим любимчиком был Константинов, у меня даже была майка с его изображением. Я играла не в хоккей, а в футбол, но была защитником, как и мой кумир. Он был не только красивым игроком, но и суперагрессивным парнем. Мы называли его Влад Цепеш, а также Владди, и мне это нравилось, потому что у меня был такой же темперамент. © Laura Hancock / quora
«Я люблю этих русских кошек-матрешек».
- Я большой поклонник группы «Кино». Слушаю уже больше 10 лет, их песни запоминаются и никогда не устаревают. Цой был художником и поэтом в высшем смысле, мне нравится простота его лирики и мелодий, то, как он мог сделать обычные переживания такими глубокими. Его песни актуальны и при этом, как это ни парадоксально, вне времени. © marklar4201 / reddit
- Мне было 16 лет, мы всей семьей были в Пекине, ехали в машине моей тети, и она поставила композицию «Глупые люди» в исполнении Hi-Fi. Я не знаю, о чем они там поют, но эта песня произвела неизгладимое впечатление — она такая взрослая и современная. Помню, воодушевился, слушая ее. © onthefencer888 / reddit
- Я обожаю Земфиру. И нет, я не девушка-подросток. Я даже сходил на ее концерт в Лондоне. Кажется, я был там единственным иностранцем. © master_and_mojito / reddit
- Мне нравится Little Big. Их песня «LollyBomb» стала вирусной и получила международное признание. Мой любимый трек — «Give Me Your Money». © broncosandwrestling / reddit
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Люблю русскую классическую музыку. «Лебединое озеро» было одним из моих любимых произведений, даже когда я был маленьким. Иногда просил папу сыграть его, чтобы я мог поползать — «поплавать» по полу, изображая лебедя. Мне нравится Чебурашка. Он милый. Сам мультфильм не слишком популярен в Финляндии, но большинство людей знают по крайней мере песню Гены. Матрешки. Черт, у меня была навязчивая идея, чтобы нижняя часть идеально подходила к верхней. А еще мне нравится язык и странный алфавит. Я пытался выучить его в школе, но вышло не очень. © Mainariini / quora
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Я поехала в Москву, чтобы увидеть Васильева и Осипову, которые танцевали «Дон Кихота» в Большом театре. Это первый и единственный раз, когда я видела, как оркестр остановился и толпа сошла с ума прямо во время выступления. Когда Осипова закончила свои 32 фуэте, началось что-то невообразимое. Музыка стихла, и последовало 5 минут оваций. Затем Осипова заняла свое место и кивнула. Музыка снова заиграла, и она сделала еще 16 фуэте. Совершенно невероятные эмоции и опыт. © SporadicPanic / reddit
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Я видел, как русский балет исполнял «Лебединое озеро». Подтверждаю лично: это просто удивительно! © lil_elf / reddit
Хейли Бибер на прогулке. Надписи на кириллице очень популярны. Даже звезды надевают футболки и толстовки с надписями «Рассвет», «Волк оф шейм» и «Позвольте мне любовь».
- Лучшее русское кино — «Сталкер» 1979 года. Это мрачная советская фантастика. Фильмы Андрея Тарковского — мудрые, с мощными сюжетными линиями. Мне все время приходилось смотреть с субтитрами, когда я была еще студенткой; несмотря на это, его фильмы никогда не разочаровывали. © Lauren Aitken / quora
- Люблю мультфильм «Трое из Простоквашино». Это русская мультипликационная классика и мой абсолютный фаворит. © joltl111 / reddit
- Если бы меня попросили назвать только один фильм из России, который должен посмотреть иностранец, я назвал бы ленту «Брестская крепость». Очень эмоциональный фильм, который заставляет задуматься. Нет никакой предвзятости, навязывания морали. Просто история людей, которые сражались за Родину. © Roxy Bredikhina / quora
- Обожаю все фильмы Андрея Звягинцева. Некоторые из нас полюбили русский язык, потому что мы читали и русскую литературу. Теперь фильмы этого парня напоминают «русские романы в движении», для меня это просто замечательно. Я смотрел их много раз, и мне никогда не было скучно. © Rigelmeister / reddit
- Я просто обожаю «Машу и Медведя». Это такой веселый мультфильм, но с воспитательной составляющей и моралью. Люблю музыку оттуда. Если пришлось бы оценивать, то это однозначно 10 из 10. © Phalak / quora
- Мой любимый — великий современный российский фильм «Географ глобус пропил». Это отличная драма о молодом учителе, который переехал в российскую провинцию. © Damian Green / quora
- «Москва слезам не верит». Я бы назвал это величайшим произведением «советской киноиндустрии». Меланхолия, цинизм, искренность и радость встречаются в человеческих отношениях. По праву заслуживает награду как лучший иностранный фильм. © Alec Lindsay / quora
- Я ел мороженое по всему миру, я даже жил в том месте, где располагался центр производства и инноваций этого продукта, но когда я попробовал мороженое в России, то понял, что нет ничего лучше их пломбира. Подумайте о самом вкусном ванильном мороженом, которое вы когда-либо пробовали, а затем представьте, что его вкус можно сделать еще «богаче». Их мороженое — это... само по себе оно особенное. © Greg Hunter / quora
- Моему зятю-израильтянину очень понравились мои блинчики. Он попросил научить его их готовить. Ну я и показала, как замешивать тесто на блины. Очень удивлялся, что это, оказывается, совсем не сложно сделать самим. В итоге довольно быстро научился и стал часто готовить их для себя и для моей дочки. © ILana Spektor / facebook
- Когда я училась в 11-м классе, у меня гостила школьница из Германии. Она попробовала наш рассольник, а потом по-русски с немецким акцентом рассказывала с восторгом, как она ела «рассолник». © Капитан Джек Воробей / AdMe
«Попробовал сделать чебуреки — восхитительное блюдо, где много лука. Чтобы сохранить русский дух, обжарил их на растительном масле и, конечно же, добавил майонез. А еще пробовал приготовить солянку. Презентовал семье, и они внезапно полюбили ее».
- Один французский официант, который был знаком с русской кухней, однажды сказал мне: «Дайте мне вареную картошку с русской квашеной капустой, сельдь и кусочек черного хлеба, и я буду самым счастливым человеком». Вы не найдете такую еду в ресторане, больше шансов угоститься подобным — в русском доме. Кстати, русские соленые огурцы могут показаться странными, ведь они более кислые и менее сладкие, чем их европейские «коллеги». © Kate Stoneman / quora
- В Германии борщ варила по 7 литров, чтобы муж возил на работу. К нему брал черный хлеб, сало, чеснок и сметану. Приходилось делать так много, потому что — не поверите — все, что я готовила, ели и просили еще. Вареники с творогом сладким, с творогом соленым, с картошкой и грибами, с вишней, солянку, гречку с индюшатиной, грибами и луком, оливье и селедку под шубой, фаршированный перец. © Свитлана Махотка / facebook
- Русская баня — это... ох! Как мне это описать? Это расслабление после тяжелого рабочего дня. Это жар. Это блаженство. Некоторые люди даже считают, что слово происходит от латинского balneum — «что-то, что устраняет боль и грусть». Это действительно так! © Peter Flangas / quora
- Когда я приехал в Москву, самым большим сюрпризом стали станции метро — это без преувеличения чудо света! Поэтому я решил, что стоит увидеть их как можно больше, и потратил огромное количество времени, просто катаясь от станции к станции. Все они разные — так можно провести несколько дней, просто исследуя их. © Mark Williams / quora
«Русские шапки бывают такими милыми».
- Язык! Уменьшительные слова. Тот факт, что вы можете сделать любое прилагательное или существительное милым, просто восхитителен, особенно если учесть, что страна известна своей брутальностью. Огорчает, что английский требует от нас добавления дополнительных слов, чтобы создать тот же эффект. У нас в языке нет ничего похожего на то, что есть у русских. © iDontEven_OrDoi / reddit
- Я шотландец. Мне нравится русская литература: Гоголь, Чехов, Тургенев, Горький. Уважаю русскую живопись, особенно художников XIX века, которые абсолютно недооценены. © michaelnoir / reddit
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У меня так много любимых русских книг! От романа Пушкина в стихах «Евгений Онегин» до произведений Солженицына. Есть фаворит — Толстой, чья «Анна Каренина» в списке любимых книг. Недавно я перечитала ее и поняла, что Толстой заглядывает в души своих героев, поэтому читатель чувствует их страдания. © Barbara Galik / quora
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Русский — это прекрасный язык, и я хочу читать таких авторов, как Достоевский и Пушкин, в оригинале, а не через призму переводчика, каким бы талантливым он ни был. Русский — это как глоток свежего воздуха. © DoorToSummer / reddit
- Мне безумно нравится четверостишие Федора Тютчева, потому что оно описывает трудности, с которыми я столкнулась при понимании России — сложной страны, которая, как сказал Черчилль, полна загадок и опыт которой изменил мое представление о мире:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Ее нельзя понять умом, нельзя навесить на нее ярлык, она единственная в своем роде, и можно только принять ее такой и поверить в нее. © Leila Thomas / quora
- Люблю русский язык, он очень гибкий и богатый. Из одного-единственного слова вы можете сделать тысячу вариантов. Судите сами: пес — собака, псина — внушительная собака, псюлечка — крошечная и эмоциональная собака. Это связано с более высоким эмоциональным интеллектом россиян. Вы можете сами придумывать слова, создавая десятки вариаций, и большинство людей поймет, что вы пытались сказать. © Alex Zendo / quora
- Я считаю самым восхитительным русским стихотворением очень красивое творение Бориса Пастернака «Зимняя ночь». В нем есть прекрасное описание снега, и я читаю его каждый год, когда с неба падают первые снежинки. Я мысленно связываю это с Юрием Живаго в «Докторе Живаго», и он пишет свои стихи о снеге и льде, когда сидит в замерзшем доме в конце романа. Так что у меня есть личные ассоциации, образы из слов стихотворения, поэтому для меня это самое прекрасное русское стихотворение. © Ella Shipp / quora
«Посылка из России с любовью. Благодарю вас!»
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Я летел из Пекина в Екатеринбург, и на том рейсе было только 3 пассажира. Просто удивительно! В Екатеринбурге снега было так много, что он доходил мне до колен. Что меня шокировало, так это рассказ моего друга о том, что однажды машину его родителей полностью замело. Здесь я попробовал лучшую шаурму в своей жизни. А еще самым красивым метро, в котором я когда-либо был (и после путешествия по 5 континентам), определенно является московское метро. © Anup Mohan / quora
- Я приехал в Санкт-Петербург в качестве студента по обмену. Парень, у которого снял квартиру, пообещал заехать ночью и показать, как разводят мосты на Неве. В полночь он позвонил, мы прыгнули в джип и полетели по пустынному городу к берегам реки, красивые городские улицы пролетали мимо. Мы кричали «За Питер!» и смотрели, как разводят мосты. Эта ночь стала для меня одним из самых незабываемых и трогательных моментов в жизни и помогла установить связь с Россией, которую я теперь никогда не забуду. © Eoghan Collins / quora
- Мы приехали в Россию к другу. Влад жил в типичном жилом комплексе. У входа я ожидала увидеть длинный список имен и меток. Я спросила Влада, почему их нет, и он объяснил, что его друзья и семья знают, где он живет, а больше никому знать об этом не надо. У папы Влада, Саши, есть дача с большим садом. Мы остались там на несколько дней, и это было прекрасно — мы отдыхали, косили траву, а однажды вечером хозяин приготовил шашлыки. Но то, что в этой стране действительно ошеломляет, так это Эрмитаж. Коллекции огромны и разнообразны, в них такая мощь, такое богатство! © Judy Leuty / quora
У вас есть друзья-иностранцы? Что в нашей культуре производит на них особенное впечатление?
Фото на превью ehj49 / reddit