20+ хорошо знакомых нам вещей, которые интересны и любимы иностранцами

Я летел из Пекина в Екатеринбург, и на том рейсе было только 3 пассажира. Просто удивительно! В Екатеринбурге снега было так много, что он доходил мне до колен. Что меня шокировало, так это рассказ моего друга о том, что однажды машину его родителей полностью замело. Здесь я попробовал лучшую шаурму в своей жизни. А еще самым красивым метро, ​​в котором я когда-либо был (и после путешествия по 5 континентам), определенно является московское метро. © Anup Mohan / quora