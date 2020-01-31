20+ хитрых упаковок, которые легко вводят покупателей в заблуждение
Суть любого бизнеса — заработать как можно больше денег. И некоторые производители, в частности те, кто выпускает товары в различных упаковках, используют для этого некоторые хитрые приемы. Так, они указывают на них информацию, не соответствующую действительности. А еще и саму упаковку специально делают такой, чтобы ввести нас в заблуждение и оставить в дураках. Как, например, в случае с баночками со специями.
Мы хотим показать 20+ фотографий пользователей сети, в том числе читателей AdMe.ru, которые доказывают, что выбирать любой товар нужно с особой внимательностью, обязательно изучая этикетку и коробку, в которой он продается.
Коробка, в которой большую часть занимает воздух
Производитель обещает 12 разных видов острых соусов. Но на самом деле вкусов всего 6. Присмотритесь к этикеткам
Когда думал, что ящик полон маркеров
Та же история
Если судить по рисунку на крышке коробки, то кажется, что в ней большие куски пластилина. Но нет...
«Купила швейный набор без описания на коробке. Вот что было внутри»
Теперь мы знаем, что перед покупкой зубной пасты нужно обязательно заглядывать в коробку
Это коробка, в которой поместится пара обуви. Но в ней лишь 8 шоколадок
Наверняка маркетолог, придумавший такой трюк, еще и премию получил
Подвох может быть везде, даже в банках со специями
«У меня в подарочном наборе была такая вот упаковка конфет»
Лицевая сторона этой упаковки явно говорит о том, что внутри цветные акварельные маркеры. И только на задней стороне мелким шрифтом указано, что цвет маркеров — черный
Когда пожалели начинки
А такое даже есть расхотелось
Лайфхак: как узнать, заполнена ли банка содержимым до конца? Перевернуть ее, и все станет ясно
«На шоколадной крошке можно неплохо сэкономить», — наверняка подумал производитель
На дне этой банки с акриловыми красками лежит поролон, чтобы тюбики казались больше
«Купил эти карандаши, думал, что они нормального размера, оказалось, огрызки»
Упаковка сыра vs. Сам сыр
Когда праймера для лица в 10 раз меньше, чем ожидаешь
«Я знал, что попкорн сам по себе воздушный, но чтобы настолько...»
У вас были случаи, когда купленный товар не соответствовал указанному на упаковке? Что это была за вещь?
Фото на превью adme