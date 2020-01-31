20+ хитрых упаковок, которые легко вводят покупателей в заблуждение

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Суть любого бизнеса — заработать как можно больше денег. И некоторые производители, в частности те, кто выпускает товары в различных упаковках, используют для этого некоторые хитрые приемы. Так, они указывают на них информацию, не соответствующую действительности. А еще и саму упаковку специально делают такой, чтобы ввести нас в заблуждение и оставить в дураках. Как, например, в случае с баночками со специями.

Мы хотим показать 20+ фотографий пользователей сети, в том числе читателей AdMe.ru, которые доказывают, что выбирать любой товар нужно с особой внимательностью, обязательно изучая этикетку и коробку, в которой он продается.

Коробка, в которой большую часть занимает воздух

Производитель обещает 12 разных видов острых соусов. Но на самом деле вкусов всего 6. Присмотритесь к этикеткам

Когда думал, что ящик полон маркеров

Та же история

Если судить по рисунку на крышке коробки, то кажется, что в ней большие куски пластилина. Но нет...

«Купила швейный набор без описания на коробке. Вот что было внутри»

Теперь мы знаем, что перед покупкой зубной пасты нужно обязательно заглядывать в коробку

Это коробка, в которой поместится пара обуви. Но в ней лишь 8 шоколадок

Наверняка маркетолог, придумавший такой трюк, еще и премию получил

Подвох может быть везде, даже в банках со специями

«У меня в подарочном наборе была такая вот упаковка конфет»

Лицевая сторона этой упаковки явно говорит о том, что внутри цветные акварельные маркеры. И только на задней стороне мелким шрифтом указано, что цвет маркеров — черный

Когда пожалели начинки

А такое даже есть расхотелось

Лайфхак: как узнать, заполнена ли банка содержимым до конца? Перевернуть ее, и все станет ясно

«На шоколадной крошке можно неплохо сэкономить», — наверняка подумал производитель

На дне этой банки с акриловыми красками лежит поролон, чтобы тюбики казались больше

«Купил эти карандаши, думал, что они нормального размера, оказалось, огрызки»

Упаковка сыра vs. Сам сыр

Когда праймера для лица в 10 раз меньше, чем ожидаешь

«Я знал, что попкорн сам по себе воздушный, но чтобы настолько...»

У вас были случаи, когда купленный товар не соответствовал указанному на упаковке? Что это была за вещь?