20+ хитрых родителей, готовых дать скорый и неотвратимый ответ на любую детскую шалость

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Порой возникает стойкое ощущение, что у детей нет дела важнее, чем доставлять родителям неприятности. Но герои нашей подборки на собственном примере доказали, что жизнь об этом позаботилась и на все детские «не буду это есть», «хочу еще поиграть» и «я никуда не пойду» у взрослых моментально находится управа.

AdMe.ru раскопал в интернете родительские хаки от тех, у кого они получаются практически сами собой. Берите на заметку.

Дети всегда хотят йогурт Paw Patrol или вафли Disney, главное, чтобы с картинками из мультиков. Принесите свои собственные наклейки в продуктовый и наслаждайтесь покупками

Собачьи лежанки — это доступные, безопасные и удобные места, где ваш ребенок может растянуться на полу

Хитрость, которая не знает границ

Замечательный лайфхак для наслаждения попкорном с маленькими детьми. Таким образом, вы получаете удовольствие, а они — безопасную альтернативу

«Как я ни старалась запретить это, девочки все время таскают своих Барби в бассейн. Так что пришло время инноваций. Представляю вашему вниманию плавательную шапочку Барби»

Когда желание помочь маме сильнее желания еще немного поиграть

Используйте втулки от туалетной бумаги в качестве опор моста для ваших детских железнодорожных / автомобильных путей

Отличный способ удержать ребенка на дороге

Устали от того, что дети вечно теряют пульт дистанционного управления? Сделайте его побольше

Главное — внушить ответственность

Отрежьте «ноги» от пижамы вашего ребенка, чтобы получить несколько дополнительных месяцев носки

Лучший способ мыть игрушки! Сетка, горячая вода и немного отбеливателя. Гораздо проще, чем вытирать каждую по отдельности

И ведь даже врать ребенку не нужно

«Когда нужно срочно упаковать обед для старшего сына, а пакеты закончились, но есть мешки для хранения грудного молока»

Сразу видно: в семье годовалый малыш

Тот момент, когда главное не вкус, а внешний вид

Жизненно необходимы хотя бы 20 минут тишины и спокойствия? Есть простое и беспроигрышное решение: предложите ребенку искупать игрушку

Как привить детям интерес к пробежкам? GPS-рисование

Коварство и хитрость в одном флаконе

Родительский лайфхак: воспроизведите запись прошлогоднего салюта, чтобы уложить ребенка спать вовремя

Кажется, найдено идеальное средство, помогающее быстро успокоить ребенка

Родители тоддлеров согласятся: идея на миллион долларов. Срочно дайте этому человеку медаль

«Мое низкотехнологичное решение для отслеживания крошечных пультов дистанционного управления. Если у вас есть дети, сделайте это. Доверьтесь мне»

Уверены, что и у вас в запасе есть коронные родительские приемчики. Рады будем почитать и взять на вооружение.