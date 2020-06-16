20+ фото с маленьким сюрпризом, который добавил снимкам огоньку
Жизнь полна больших и маленьких сюрпризов, главное — внимательно смотреть по сторонам. Иногда это может оказаться приятная мелочь, случайно попавшаяся на глаза, или милый жест совершенно незнакомого вам человека, или же целая комедия, а может, и драма, свидетелем которой вы стали. Да, умение замечать детали в простых и даже откровенно банальных вещах может сделать жизнь ярче.
Не верите? Тогда посмотрите на героев подборки AdMe.ru, которые обнаружили массу нового, просто оглядевшись вокруг.
«Кто-то постарался и нарисовал смайлик на моем пончике»
«Моя собака в своей естественной среде обитания охотится на свою добычу»
«В упаковке с приправой для рамена был вот такой сюрприз»
Этот малыш — отличный способ отвлечь внимание гостей от порядка на вашей кухне
Когда в автобусе перестала работать кнопка остановки
«Резал яблоки, и на ноже остался кусочек, похожий на маленький нож»
«Ехал мимо и заметил эту напряженную сцену»
Когда хозяева приперли конкурента в дом
Когда хочешь водить машину и не тратиться на бензин
«Септик моего друга выглядит как Рафики из мультфильма «Король Лев»
«Когда старые теннисные трофеи превращаются в эпическую борьбу с паутиной при помощи укулеле»
Не все бананы одинаково полезны
«На моей зубной пасте есть звезды»
«Я завел собаку. Алабама отнеслась с подозрением»
Аленка уже не та
Царь дороги
У этого желтого «жука» есть свой желтый «жук»
«Наш офис находится на 10-м этаже. Тот миг, когда я сегодня получил сердечный приступ»
«Самый маленький кленовый лист, который я когда-либо видел»
«Мой 3-летний сын нашел мертвую муху и собрался вынести ее на улицу. Я думала, что он отнесет ее на салфетке, а не в качестве водителя кабриолета 1957 года»
Вам тоже сначала показалось, что это обычная галька?
Озеро Тахо.
Пожалуй, это самая милая оптическая иллюзия
Насколько вы внимательны к деталям? Как часто подмечаете разного рода интересности вокруг?
Фото на превью iamstephen / Reddit