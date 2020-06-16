20+ фото с маленьким сюрпризом, который добавил снимкам огоньку

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Жизнь полна больших и маленьких сюрпризов, главное — внимательно смотреть по сторонам. Иногда это может оказаться приятная мелочь, случайно попавшаяся на глаза, или милый жест совершенно незнакомого вам человека, или же целая комедия, а может, и драма, свидетелем которой вы стали. Да, умение замечать детали в простых и даже откровенно банальных вещах может сделать жизнь ярче.

Не верите? Тогда посмотрите на героев подборки AdMe.ru, которые обнаружили массу нового, просто оглядевшись вокруг.

«Кто-то постарался и нарисовал смайлик на моем пончике»

«Моя собака в своей естественной среде обитания охотится на свою добычу»

«В упаковке с приправой для рамена был вот такой сюрприз»

Этот малыш — отличный способ отвлечь внимание гостей от порядка на вашей кухне

Когда в автобусе перестала работать кнопка остановки

«Резал яблоки, и на ноже остался кусочек, похожий на маленький нож»

«Ехал мимо и заметил эту напряженную сцену»

Когда хозяева приперли конкурента в дом

Когда хочешь водить машину и не тратиться на бензин

«Септик моего друга выглядит как Рафики из мультфильма «Король Лев»

«Когда старые теннисные трофеи превращаются в эпическую борьбу с паутиной при помощи укулеле»

Не все бананы одинаково полезны

«На моей зубной пасте есть звезды»

«Я завел собаку. Алабама отнеслась с подозрением»

Аленка уже не та

Царь дороги

У этого желтого «жука» есть свой желтый «жук»

«Наш офис находится на 10-м этаже. Тот миг, когда я сегодня получил сердечный приступ»

«Самый маленький кленовый лист, который я когда-либо видел»

«Мой 3-летний сын нашел мертвую муху и собрался вынести ее на улицу. Я думала, что он отнесет ее на салфетке, а не в качестве водителя кабриолета 1957 года»

Вам тоже сначала показалось, что это обычная галька?

Озеро Тахо.

Пожалуй, это самая милая оптическая иллюзия

Насколько вы внимательны к деталям? Как часто подмечаете разного рода интересности вокруг?