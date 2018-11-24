20 хитростей от людей, которые мечтали сделать жизнь проще. И у них это получилось

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«Лайфхак? Дайте два!» — девиз современного общества. А как известно, спрос рождает предложение. Простые люди включают воображение и создают новые изобретения, которые смело можно брать на заметку. Оригинальные бытовые находки есть для каждого — для молодых родителей, любителей ремонта, заядлых геймеров, меломанов и вообще всех-всех-всех. Убедитесь в этом сами.

AdMe.ru отобрал претендентов на звание гениев и безумцев быта и готов поделиться с читателями 21 полезным советом по упрощению жизни.

1. Для защитников природы от природы: поставьте точку в борьбе кота с домашними цветами

2. Для геймеров: когда срочно нужно охладить ноутбук, на помощь придут обычные вилки

3. Для любителей чистоты: если высота крана не позволяет поставить ведро в раковину, используйте совок

4. Для экономных: получите максимум от тюбика зубной пасты с помощью зажима для бумаг

5. Для девочек: магнит в тумбочке избавит от проблемы пропавших невидимок и заколок для волос

6. Для мастеров на все руки: восстановление поверхности пола с помощью средств для маникюра. Нужно просто подобрать цвет, нанести базу и высушить

7. Для кулинаров: тостер вместо духовки. В нем наггетсы готовятся в два раза быстрее. Только сначала пропитайте этот «шашлычок» маслом

8. Для рукодельниц: вам только кажется, что это простая веревка. На самом деле это необычное кашпо

9. Для покупателей: если у вас под рукой нет монетки для аренды тележки, просто используйте круглый ключ

10. Для путешественников: кастрюля с горячей водой заменит утюг

11. Для водителей: с помощью резинок для денег вы безопасно транспортируете суп из точки А в точку В

12. Для меломанов: чтобы больше не путать правый и левый наушники, покрасьте насадки в разные цвета

13. Для офисных работников: больше не теряйте кабель от ноутбука. Никогда

14. Для тех, у кого села батарейка: держатель для телефона из резинки для волос. Пора выдать этому человеку патент

15. Для любителей ходить с пакетом: легко нести, да и руки свободны

16. Для садоводов: теперь спокойно можно ехать в отпуск

17. Для тех, кто заказывает еду на дом: не выкидывайте палочки для суши. Они могут вам пригодиться в быту

18. Для гурманов: кукуруза без волнений за зубы. С каждым проданным початком в комплекте должна идти такая шпажка!

19. Для ревнивых сладких парочек: положите телефон в пустую коробку из-под торта, и тот, кто захочет его взять без спроса, должен будет для начала разбудить весь район

20. Для ленивых: новогодняя елка на стене. Требует минимум места, затрат и ухода

А в вашем арсенале есть крутые лайфхаки, которые точно пригодятся другим?