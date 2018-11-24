20 хитростей от людей, которые мечтали сделать жизнь проще. И у них это получилось
«Лайфхак? Дайте два!» — девиз современного общества. А как известно, спрос рождает предложение. Простые люди включают воображение и создают новые изобретения, которые смело можно брать на заметку. Оригинальные бытовые находки есть для каждого — для молодых родителей, любителей ремонта, заядлых геймеров, меломанов и вообще всех-всех-всех. Убедитесь в этом сами.
AdMe.ru отобрал претендентов на звание гениев и безумцев быта и готов поделиться с читателями 21 полезным советом по упрощению жизни.
1. Для защитников природы от природы: поставьте точку в борьбе кота с домашними цветами
2. Для геймеров: когда срочно нужно охладить ноутбук, на помощь придут обычные вилки
3. Для любителей чистоты: если высота крана не позволяет поставить ведро в раковину, используйте совок
4. Для экономных: получите максимум от тюбика зубной пасты с помощью зажима для бумаг
5. Для девочек: магнит в тумбочке избавит от проблемы пропавших невидимок и заколок для волос
6. Для мастеров на все руки: восстановление поверхности пола с помощью средств для маникюра. Нужно просто подобрать цвет, нанести базу и высушить
7. Для кулинаров: тостер вместо духовки. В нем наггетсы готовятся в два раза быстрее. Только сначала пропитайте этот «шашлычок» маслом
8. Для рукодельниц: вам только кажется, что это простая веревка. На самом деле это необычное кашпо
9. Для покупателей: если у вас под рукой нет монетки для аренды тележки, просто используйте круглый ключ
10. Для путешественников: кастрюля с горячей водой заменит утюг
11. Для водителей: с помощью резинок для денег вы безопасно транспортируете суп из точки А в точку В
12. Для меломанов: чтобы больше не путать правый и левый наушники, покрасьте насадки в разные цвета
13. Для офисных работников: больше не теряйте кабель от ноутбука. Никогда
14. Для тех, у кого села батарейка: держатель для телефона из резинки для волос. Пора выдать этому человеку патент
15. Для любителей ходить с пакетом: легко нести, да и руки свободны
16. Для садоводов: теперь спокойно можно ехать в отпуск
17. Для тех, кто заказывает еду на дом: не выкидывайте палочки для суши. Они могут вам пригодиться в быту
18. Для гурманов: кукуруза без волнений за зубы. С каждым проданным початком в комплекте должна идти такая шпажка!
19. Для ревнивых сладких парочек: положите телефон в пустую коробку из-под торта, и тот, кто захочет его взять без спроса, должен будет для начала разбудить весь район
20. Для ленивых: новогодняя елка на стене. Требует минимум места, затрат и ухода
А в вашем арсенале есть крутые лайфхаки, которые точно пригодятся другим?
Фото на превью DelfoFlores / twitter