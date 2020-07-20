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20 харизматичных животных, чья крутость буквально сбивает с ног

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Как бы мы ни хотели узнать, что порою творится в головах у животных, нам, к сожалению, вряд ли это удастся. Ведь все они такие разные, у каждого свой характер и своя изюминка. Есть среди них ленивые лежебоки, общительные прилипалы, умные и сообразительные личности, а есть и вовсе герои, которые способны спасти своих собратьев или даже людей. Но всех их объединяет одно: мощная харизма, которая и не снилась даже самой Клеопатре.

Нас в AdMe.ru заворожил и очаровал тот шарм, который могут излучать братья наши меньшие. И герои нашей подборки готовы поразить вас своим обаянием прямо в сердечко.

«Эта беременная бродячая кошка с 24 пальцами решила, что я теперь ее человек»

© beesknees2121 / reddit

«После того как она наконец-то перестает ходить по клавиатуре, жевать ручки и всячески мешать мне работать, она ложится и смотрит на меня вот так»

© JoKay3390 / reddit

«Мой невероятно харизматичный 18-летний мальчик»

© Thalinde / reddit

Маленький комочек мимимишности

© downriverrowing / reddit

«Моя ящерица упала с дерева и тут же сделала вид, как будто ничего не случилось»

© Xanderrsc / reddit

У этой кошки есть неоспоримая власть над ламами

© RealLifeTaco / reddit

«Моя кошка смотрит на вас прямо из клипа 80-х»

© jellybonez / reddit

«Этот олень выгнал нас из нашего лагеря в Йеллоустоне»

© Expert99 / reddit

«Кот моего соседа невероятно крут»

© wellcoollad / reddit

«Мои соседи нашли эту молодую пустельгу и назвали Геральтом. Хищные птицы тоже могут быть очаровательными»

© HungryMalloc / reddit

Такое количество пальчиков придает котейке лишь дополнительное обаяние

© tiniekittie / reddit

Какой симпатичный бананчик! Хотя подождите-ка...

© DemittiNix / reddit

За такие глазки можно простить почти любую проделку

© PapaBelk / reddit

«Сегодня Жемчужинке исполнился год»

© chateauduchat / reddit

Этот попугай точно знает, как быть крутым

© __Sar___ / reddit

«Недавно мне повстречался этот весьма экстравагантный кот»

© jooper1206 / reddit

Этот милаха может выпросить у своего человека все что угодно

© ajfoucault / reddit

«Он сидел вот так, и мы подумали, что ему просто нужен пульт»

© redheadedw0nder / reddit

«Представляю вам Оскара — главного помощника мастера по ремонту грузовиков»

© RobertChilla / reddit

«Я „усыновил“ этого кота, когда ему было 18, думая, что у него будет несколько месяцев тихой и хорошей жизни, перед тем как он уйдет на радугу. И вот ему уже 20 лет, а он стал лишь еще сильнее и прекраснее»

© LizagnaG / reddit

У наших читателей наверняка есть харизматичные домашние любимцы, не так ли? Поделитесь с нами их фото в комментариях.

Фото на превью LizagnaG / reddit
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