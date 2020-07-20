20 харизматичных животных, чья крутость буквально сбивает с ног

Как бы мы ни хотели узнать, что порою творится в головах у животных, нам, к сожалению, вряд ли это удастся. Ведь все они такие разные, у каждого свой характер и своя изюминка. Есть среди них ленивые лежебоки, общительные прилипалы, умные и сообразительные личности, а есть и вовсе герои, которые способны спасти своих собратьев или даже людей. Но всех их объединяет одно: мощная харизма, которая и не снилась даже самой Клеопатре.

Нас в AdMe.ru заворожил и очаровал тот шарм, который могут излучать братья наши меньшие. И герои нашей подборки готовы поразить вас своим обаянием прямо в сердечко.

«Эта беременная бродячая кошка с 24 пальцами решила, что я теперь ее человек»

«После того как она наконец-то перестает ходить по клавиатуре, жевать ручки и всячески мешать мне работать, она ложится и смотрит на меня вот так»

«Мой невероятно харизматичный 18-летний мальчик»

Маленький комочек мимимишности

«Моя ящерица упала с дерева и тут же сделала вид, как будто ничего не случилось»

У этой кошки есть неоспоримая власть над ламами

«Моя кошка смотрит на вас прямо из клипа 80-х»

«Этот олень выгнал нас из нашего лагеря в Йеллоустоне»

«Кот моего соседа невероятно крут»

«Мои соседи нашли эту молодую пустельгу и назвали Геральтом. Хищные птицы тоже могут быть очаровательными»

Такое количество пальчиков придает котейке лишь дополнительное обаяние

Какой симпатичный бананчик! Хотя подождите-ка...

За такие глазки можно простить почти любую проделку

«Сегодня Жемчужинке исполнился год»

Этот попугай точно знает, как быть крутым

«Недавно мне повстречался этот весьма экстравагантный кот»

Этот милаха может выпросить у своего человека все что угодно

«Он сидел вот так, и мы подумали, что ему просто нужен пульт»

«Представляю вам Оскара — главного помощника мастера по ремонту грузовиков»

«Я „усыновил“ этого кота, когда ему было 18, думая, что у него будет несколько месяцев тихой и хорошей жизни, перед тем как он уйдет на радугу. И вот ему уже 20 лет, а он стал лишь еще сильнее и прекраснее»