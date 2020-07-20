20 харизматичных животных, чья крутость буквально сбивает с ног
Как бы мы ни хотели узнать, что порою творится в головах у животных, нам, к сожалению, вряд ли это удастся. Ведь все они такие разные, у каждого свой характер и своя изюминка. Есть среди них ленивые лежебоки, общительные прилипалы, умные и сообразительные личности, а есть и вовсе герои, которые способны спасти своих собратьев или даже людей. Но всех их объединяет одно: мощная харизма, которая и не снилась даже самой Клеопатре.
Нас в AdMe.ru заворожил и очаровал тот шарм, который могут излучать братья наши меньшие. И герои нашей подборки готовы поразить вас своим обаянием прямо в сердечко.
«Эта беременная бродячая кошка с 24 пальцами решила, что я теперь ее человек»
«После того как она наконец-то перестает ходить по клавиатуре, жевать ручки и всячески мешать мне работать, она ложится и смотрит на меня вот так»
«Мой невероятно харизматичный 18-летний мальчик»
Маленький комочек мимимишности
«Моя ящерица упала с дерева и тут же сделала вид, как будто ничего не случилось»
У этой кошки есть неоспоримая власть над ламами
«Моя кошка смотрит на вас прямо из клипа 80-х»
«Этот олень выгнал нас из нашего лагеря в Йеллоустоне»
«Кот моего соседа невероятно крут»
«Мои соседи нашли эту молодую пустельгу и назвали Геральтом. Хищные птицы тоже могут быть очаровательными»
Такое количество пальчиков придает котейке лишь дополнительное обаяние
Какой симпатичный бананчик! Хотя подождите-ка...
За такие глазки можно простить почти любую проделку
«Сегодня Жемчужинке исполнился год»
Этот попугай точно знает, как быть крутым
«Недавно мне повстречался этот весьма экстравагантный кот»
Этот милаха может выпросить у своего человека все что угодно
«Он сидел вот так, и мы подумали, что ему просто нужен пульт»
«Представляю вам Оскара — главного помощника мастера по ремонту грузовиков»
«Я „усыновил“ этого кота, когда ему было 18, думая, что у него будет несколько месяцев тихой и хорошей жизни, перед тем как он уйдет на радугу. И вот ему уже 20 лет, а он стал лишь еще сильнее и прекраснее»
У наших читателей наверняка есть харизматичные домашние любимцы, не так ли? Поделитесь с нами их фото в комментариях.
Фото на превью LizagnaG / reddit