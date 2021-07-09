20+ гуру экономии, которые не тратят деньги на новые вещи, а креативно используют старые
Некоторые люди так умеют экономить, что хочется у них этому поучиться. Оказывается, вокруг нас столько вещей, которые не стоит выбрасывать в мусорное ведро. Лучше смастерить из них что-нибудь нужное. Например, связать сумку из полиэтиленовых пакетов, сделать экоконфетти из листьев или сшить милую вещицу для своего питомца из старого зонта.
Мы в AdMe.ru взяли на заметку несколько советов, которыми поделились пользователи сети, и сделали из них подборку.
«Моя тетя сохранила эти пластиковые штуковины, чтобы использовать их при перевозке банок»
«Многоразовая сумка для покупок, которую я связала крючком из полиэтиленовых пакетов»
«Моя коллега закрывает баночки со смузи крышкой шейкера для пармезана»
«Эти войлочные буквы стоят $ 3, и мы вешаем их на каждый день рождения»
Вот так лотки из-под овощей и втулки от туалетной бумаги становятся палочкой-выручалочкой садовода
«То, что я буду использовать вечно, — пластиковые пакеты, в которых продается постельное белье. Они отлично подходят для хранения вещей»
«Мама связала коврик из моих старых футболок»
Идеальная тряпка для чистки клавиатуры — старый носок
У вас есть морщинистый проросший картофель в холодильнике? Не выбрасывайте его, сажайте
«Не удалось избавиться от этого уродливого пятна на футболке. Превратил ее в новую с помощью старого штампа»
«Я хотел купить кофейный столик, но в итоге сделал его из того, что было под рукой»
«Вчера нашел отцовский неиспользованный планинг на 1982 год. А дни недели и числа совпадают с календарем 2021 года»
«Я взял листы, на которых что-то напечатано лишь с одной стороны, и сложил их дважды пополам. Затем просверлил отверстие и вставил в него кольцо — получился блокнот»
«Шью для своей собачки дождевик из сломанного зонта»
«Продаю одежду онлайн. Наконец-то освоила безотходную отправку посылок. Упаковываю их в уже использованные ранее пластиковые пакеты и прошиваю на швейной машинке»
Кто-то приспособил баки для воды под домики для уличных котов, чтобы они могли там укрыться
Экоконфетти из опавших листьев
«Покупал тушки цыплят вместо уже нарезанных кусков и целые овощи. Хранил кости и обрезки 3 месяца в морозилке и приготовил из этого куриный бульон»
«Кто-то поставил на бордюр на моей улице 2 двуспальные кровати. Я сделал из одной садовую решетку»
«Мой наперсток — кожаная прямоугольная бирка от старых джинсов. Просто сложите ее конвертом и скрепите вручную через старые отверстия»
«Моя семья пользуется этим дозатором мыла с 1999 года»
Знаете ли вы способы применения старых вещей вместо новых?
Фото на превью sleepingrora / Reddit
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