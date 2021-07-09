20+ гуру экономии, которые не тратят деньги на новые вещи, а креативно используют старые

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Некоторые люди так умеют экономить, что хочется у них этому поучиться. Оказывается, вокруг нас столько вещей, которые не стоит выбрасывать в мусорное ведро. Лучше смастерить из них что-нибудь нужное. Например, связать сумку из полиэтиленовых пакетов, сделать экоконфетти из листьев или сшить милую вещицу для своего питомца из старого зонта.

Мы в AdMe.ru взяли на заметку несколько советов, которыми поделились пользователи сети, и сделали из них подборку.

«Моя тетя сохранила эти пластиковые штуковины, чтобы использовать их при перевозке банок»

«Многоразовая сумка для покупок, которую я связала крючком из полиэтиленовых пакетов»

«Моя коллега закрывает баночки со смузи крышкой шейкера для пармезана»

«Эти войлочные буквы стоят $ 3, и мы вешаем их на каждый день рождения»

Вот так лотки из-под овощей и втулки от туалетной бумаги становятся палочкой-выручалочкой садовода

«То, что я буду использовать вечно, — пластиковые пакеты, в которых продается постельное белье. Они отлично подходят для хранения вещей»

«Мама связала коврик из моих старых футболок»

Идеальная тряпка для чистки клавиатуры — старый носок

У вас есть морщинистый проросший картофель в холодильнике? Не выбрасывайте его, сажайте

«Не удалось избавиться от этого уродливого пятна на футболке. Превратил ее в новую с помощью старого штампа»

«Я хотел купить кофейный столик, но в итоге сделал его из того, что было под рукой»

«Вчера нашел отцовский неиспользованный планинг на 1982 год. А дни недели и числа совпадают с календарем 2021 года»

«Я взял листы, на которых что-то напечатано лишь с одной стороны, и сложил их дважды пополам. Затем просверлил отверстие и вставил в него кольцо — получился блокнот»

«Шью для своей собачки дождевик из сломанного зонта»

«Продаю одежду онлайн. Наконец-то освоила безотходную отправку посылок. Упаковываю их в уже использованные ранее пластиковые пакеты и прошиваю на швейной машинке»

Кто-то приспособил баки для воды под домики для уличных котов, чтобы они могли там укрыться

Экоконфетти из опавших листьев

«Покупал тушки цыплят вместо уже нарезанных кусков и целые овощи. Хранил кости и обрезки 3 месяца в морозилке и приготовил из этого куриный бульон»

«Кто-то поставил на бордюр на моей улице 2 двуспальные кровати. Я сделал из одной садовую решетку»

«Мой наперсток — кожаная прямоугольная бирка от старых джинсов. Просто сложите ее конвертом и скрепите вручную через старые отверстия»

«Моя семья пользуется этим дозатором мыла с 1999 года»