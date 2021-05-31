20+ фотографий, которые явно делали со словами «Сейчас отойду подальше, чтобы в кадр влезло»

Когда видишь тыкву ростом с человека, авокадо размером с мяч для регби или гигантскую улитку, которая словно выползла прямиком из мезозойской эры, то сначала просто не можешь поверить своим глазам. В такие моменты кажется, будто ты лилипут, который случайно забрел на территорию великанов, и нужно поскорее сматываться, пока здешние обитатели тебя не сцапали.

Мы в AdMe.ru первыми оценили фотографии из мира гигантов от пользователей сети и просто обалдели от увиденного. Теперь ваша очередь.

«Гамбургер-великан. Банан для сравнения»

Не очень-то хочется, чтобы такая штука села тебе на плечо летним вечером

Вот это авокадище!

«Я приготовила огромный французский макарон. Здесь 15 см теста, которого обычно хватает на 17 пирожных»

«Самая большая сосновая шишка, которую я когда-либо видел»

Виноградина размером с яйцо

«Заказал 1,5 кг батата, и мне его привезли»

«Мой дядя сделал этот предупреждающий знак для питомника моей тети»

Одуванчик-гигант

«Я поставил друг на друга более 1 500 деревянных блоков, установив новый мировой рекорд»

«Мой голубь по кличке Бобо имеет довольно внушительные размеры»

Листья ревеня по сравнению с рукой

Руки могут казаться гигантскими, а обычные предметы — крошечными, когда сам ростом около 2 метров

«Когда носишь 52-й размер, найти велоботинки — миссия почти невыполнимая. Но вот оно, счастье. Мне удалось их отыскать!»

Знакомьтесь, царь-тыква

По-настоящему большой мальчик

«Гигантский лимон с нашего дерева»

Подсолнух ростом почти 3 метра

Всем улиткам улитка

Этот парень настолько большой, что в качестве игрушки ему подойдет даже кокос

«Просто огромный пельмень. Пожелаем ему не развалиться при варке!»

Одного такого запросто хватит на обед