20+ гостей, которые восприняли фразу «будьте как дома» слишком буквально

Дочь пригласила подружку остаться с ночевкой. Девочка пришла вместе с мамой и тут же отправилась играть с моей дочкой, а ее мать с собакой вошли в дом. Я думала, что она хочет несколько минут вежливо поболтать, но она пробыла у нас несколько часов. Все время спрашивала, может ли она закурить в доме, а ее собака дважды пописала на мой ковер. Это было ужасно, я смогла выпроводить ее из дома только в 11 часов ночи. Попросила дочь больше не приглашать подружку с ночевкой. © Kristi Madron / Quora