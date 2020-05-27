20+ гостей, которые восприняли фразу «будьте как дома» слишком буквально
Принимать гостей или приходить в гости самому всегда интересно. Но некоторые поступки людей способны вывести из себя даже самого радушного хозяина. Особенно если речь идет о случаях, подобных тем, что рассказали пользователи сети и наши авторы.
Мы в AdMe.ru надеемся, что к вам в дом приходят только желанные гости, и искренне сочувствуем тем, кому не повезло. Но не только гости бывают «не очень». Иногда люди признаются в том, что не прочь почудить у кого-то дома, — в этом позволит убедиться бонус.
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Один раз к нам приехали гости — семья с ребенком лет 6. Не скажу, чтобы он был суперизбалованный, но шума хватало. Собирались погостить 2 дня, а остались на неделю — окей. Ничем не помогали и требовали, чтобы их развлекали, — окей. Но однажды они собрались в ресторан и попросили нас посидеть с их ребенком. Мы отказали, за что получили звание самых грубых и неблагодарных хозяев на свете.
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Гости бросали грязные подгузники ребенка под кровать все выходные. Очень весело было их найти потом. К тому же они еще и монеты из копилки украли. © katielady13 / Reddit
- Мамина коллега в конце 80-х сперла у нас французские духи. Потом врала, что не видела, но благоухала этими духами. © Екатерина Хло / AdMe
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Пригласила подруг в гости, испекла торт. Одна из них, любительница домашней выпечки, пошла на кухню и в одиночку его съела. Было неловко перед остальными. С тех пор в гости ее не зову. © Марина Осипова / Facebook
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Дочь пригласила подружку остаться с ночевкой. Девочка пришла вместе с мамой и тут же отправилась играть с моей дочкой, а ее мать с собакой вошли в дом. Я думала, что она хочет несколько минут вежливо поболтать, но она пробыла у нас несколько часов. Все время спрашивала, может ли она закурить в доме, а ее собака дважды пописала на мой ковер. Это было ужасно, я смогла выпроводить ее из дома только в 11 часов ночи. Попросила дочь больше не приглашать подружку с ночевкой. © Kristi Madron / Quora
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У нас есть знакомые, которые пообещают приехать к 14:00, а в 14:30 позвонят и скажут, что задержатся на пару часов. Однажды мы минут на 10 задерживались, позвонили предупредить, а они ответили, что только встали и вообще не готовы. Решили перенести встречу. В итоге оказались виновниками того, что так поздно собрались. Надо ли говорить, что та встреча была последней. © Detcher / AdMe
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С родственниками пошли в гости. В этой квартире до этого был один раз. Остался на улице поговорить по телефону, потом поднялся на этаж. Руки помыл, пошел к столу. Открыв дверь, с улыбкой поздоровался и начал глазами искать именинника, чтобы его поздравить. И только через мгновенье понял, что не узнаю никого. Нет жены, тещи и тестя. Люди, что сидели за праздничным столом, тоже со мной поздоровались, и на их лице был вопрос: «Чьих будешь?» Оказалось, ошибся этажом. © Papamio / Pikabu
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Однажды встретила старую подругу и пригласила ее в гости. Я приготовила вкусный ужин, накрыла шикарный стол. Она пришла, познакомилась с моей семьей, восхищалась нашим домом, скатертью и салфетками, которые досталась мне от мамы. Сели есть. Муж прочитал молитву, она взяла семейную реликвию — белую салфетку — и вытерла ею свою ЯРКО-КРАСНУЮ ПОМАДУ. Я возмутилась, а она улыбнулась и сказала что-то о прямом назначении салфетки. © Cynthia Coleman / Quora
- Я художник. Полгода писала городской пейзаж. Все на тонких нюансах. Свет, тень, оттенки. Как-то вечером зашли соседи — муж, жена и мальчик лет 6. Пока все взрослые сидели за столом, пацан пробрался в другую комнату. Схватил с этюдника кисть и красной краской широкими полосами испоганил всю работу. Родители страшно удивились, что я расстроилась. Они считали, что это очень весело. © Надежда Новикова / Facebook
- Мамина гостья попросилась пожить 1 месяц, дабы найти квартиру и работу. Работу нашла, но уходить не хочет. 3-й месяц уже идет, а мама молчит, говорит, жалко ее. Все бы ничего, но она не моется и жутко пахнет. И даже если прямым текстом попросить помыться, она отвечает, что не будет, так как это портит ее волосы и сушит кожу. © anbug / Pikabu
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У меня тоже есть история. Жил я в однушке, попросили родители пустить дочку знакомой перекантоваться несколько дней. Ну ладно, потерплю немного. Как оказалось, несколько дней — это 2 недели. Маленькая худенькая девушка съедает значительно больше большого нехуденького парня. Туалетная бумага заканчивается мгновенно, потому что этот скарабей наматывал шары из бумаги. © valentinivanenko / Pikabu
- Переехали в новый дом в сельской местности и решили пригласить всех соседей на барбекю. Было весело, пока муж не пошел за чем-то в дом. Один из гостей сидел один за кухонным столом, ел жареную курицу и бросал кости на пол. Больше мы его не приглашали. © Debbie Harsany / Quora
- Моя бабушка приехала из другого города на мой выпускной. Осталась на 2 недели. Возмущалась, если я просыпалась позже 9 утра, и сказала маме, что ей стоит меньше работать и больше убираться в доме. © PixelRapunzel / Reddit
Бонус: иногда чудят не только гости
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Обожаю воровать в гостях мыло, просто зависимость. Потом «ворованным» мылом не пользуюсь, просто мне нравится осознавать, что этим мылом кто-то до меня мылся. Однажды меня спалили, стыдно было очень. Теперь ко всем в гости прихожу со словами: «Давайте я вам дам новое мыло, а вы мне свое?» Все в шоке, но мне еще не отказывали. © Подслушано / ideer
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Когда прихожу в гости, я переворачиваю все магнитики верх ногами, пока никто не видит. Очень расстраиваюсь, если магнитиков вовсе нет. © Подслушано / ideer
А как чудили ваши гости? Или, может быть, вы сотворили в гостях что-то такое, в чем стыдно признаться?