20 ситуаций, которые болью отзовутся в душе каждого, кто когда-либо снимал квартиру

Пожалуй, каждому доводилось хотя бы единожды арендовать жилье. И даже им знакомы эти муки: как же выбрать подходящий вариант, чтобы все было прилично и не слишком дорого. Ну а те, кто долгое время живет на съемных квартирах, вообще собаку на этом съели.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вам встречались только добропорядочные арендодатели и вы не попадали в такие непонятные ситуации, как эти бедолаги.

«Сказал хозяину жилья, что в кладовке пованивает. Сегодня обнаружил там это»

«Деньги за аренду квартиры и деньги мне на еду на 10 дней»

«Мой арендодатель, мягко говоря, негодяй»

«Хозяйка квартиры запретила пользоваться стиральной машинкой весьма оригинальным способом: засунула вилку в консервную банку»

«Хозяин съемного жилья застелил пол в ванной ковром»

«Снимали как-то с женой квартиру. Там был туалет, полный мягких игрушек. А еще душ на кухне. Буквально. Вплотную к плите. Можно мыться и готовить»

«Кто-то из предыдущих жильцов оставил эту кастрюлю. И хозяева просто закрасили ее»

Предприимчивые арендодатели

Снимали квартиру почти год. Каждый месяц отчитывались по оплаченным квитанциям, фотографировали квартиру. Когда съезжали, все помыли, убрали и почистили. Хозяева проверили целостность и сохранность мебели и вещей, которые нам оставляли, заглянули в каждый угол, еще раз проверили все платежки и остались довольны. Но на следующий же день начались звонки с претензиями: окна грязные, пыль наверху не протерта, на полу разводы, и их вещи на балконе могли бы разобрать. Целый месяц звонили, требуя прийти и все перемыть. © Подслушано / Ideer

«Ко мне тут хозяин новой квартиры за деньгами пришел. Вы меня, конечно, извините, но...»

«Снимал квартиру, в которой было вот так. Теперь арендодатель хочет ее продавать. Интересно кому, ведь сюда не поместится ни один среднего размера взрослый»

«Вот это я понимаю — декор комнаты»

«Это квартира с „современными удобствами“. Душ словно для гномов. Если кому интересно, мой рост — 160 см»

«Хозяин жилья отказывается чинить разбитое окно»

«Снимали в Тбилиси 2-этажную квартиру с видом. Все с ней было хорошо, кроме того, что за дверцами шкафа оказалась скала, а в ней — туалет»

«Спасибо, мой любимый арендодатель! Здорово вышло»

Находчивая бабушка

Снимали квартиру у бабули — божьего одуванчика. Квартира чистая и с ремонтом. Снимали с оплатой на месяц вперед, и при незапланированном переезде задаток не возвращался. Но быстро мы съехали оттуда, как и предыдущие 5 семей. А дело в том, что бабуля начинала трезвонить в 6 утра даже в выходные на домашний совковый телефон и оповещать, что пора вставать. Телефоны стали выключать, бабка стала приходить и колотить в дверь, потому что жила она в соседнем подъезде. Так она зарабатывала внуку на гулянки. © Подслушано / Ideer

«Так выглядит ремонт посудомоечной машинки по версии нашего арендодателя»

«Абсолютно все: ищут жилье в скандинавском стиле на Airbnb.

Я: снимаю на Avito вот это».

«Когда снимали квартиру, риелтор сказала, что один из плюсов в том, что рядом исторический центр города»

«Попросили у арендодателя высокий стол. Он построил нам это»