20 горе-поваров, которых не следует подпускать близко к кухне ни под каким предлогом
Порою нас внезапно посещает кулинарная муза, и мы, окрыленные вдохновением, мчимся на кухню, чтобы создать новый шедевр. Но далеко не у всех он получается: ведь всегда что-то может пригореть, сломается утварь или просто подведет память.
Мы в AdMe.ru считаем, что эти фотофиаско стоит увидеть всем, кто хотя бы однажды думал, что у него одного на кухне все идет наперекосяк.
«Лакричный торт, который я сделала для своего мужа 3 года назад. И я так понимаю, он будет мне его припоминать всю оставшуюся жизнь»
«Вот что происходит, если поставить слишком высокую мощность на духовке, давая тесту подняться. Да, это расплавленная миска, запеченное тесто и обгоревшее кухонное полотенце»
«Что ж, думаю, в новом году не будет свинины и квашеной капусты»
«Только что приготовил свежий соус „Дьябло“»
«Моя мама по какой-то причине решила „приготовить“ орехи»
«Моя девушка хотела сделать тесто для хлеба»
«Жена забыла вынуть печенье, которое мы спрятали от сына в духовке перед разогревом»
«Яблочный пирог, только что из духовки на Рождество. Выскользнул у меня из рук и упал»
«Я оставил нож на противне, когда пек драники»
Попытка «поднять» тесто в духовке
«Оставил щипцы на сковороде»
«Запекал баклажаны, и один из них взорвался в моей духовке!»
«Я пытался сделать жареный рис»
«Моя мама проснулась и решила придумать новое блюдо. Она никогда не была сильна в кулинарии»
«Чизкейк, который я попробовал приготовить на Рождество»
«Рулет» с арахисовым маслом и бананом. Высокоэнергичная закуска для низкоэнергичного человека
Сэндвич с чипсами со вкусом сыра и майонезом
«Делаю рогалики на завтрашнее утро!»
«Моя жена приготовила нам крылышки»
«Мой необычайно милый торт-кот»
А какая кулинарная неудача была у вас?
Фото на превью nyastic / Reddit
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