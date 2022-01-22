20 горе-поваров, которых не следует подпускать близко к кухне ни под каким предлогом

Порою нас внезапно посещает кулинарная муза, и мы, окрыленные вдохновением, мчимся на кухню, чтобы создать новый шедевр. Но далеко не у всех он получается: ведь всегда что-то может пригореть, сломается утварь или просто подведет память.

Мы в AdMe.ru считаем, что эти фотофиаско стоит увидеть всем, кто хотя бы однажды думал, что у него одного на кухне все идет наперекосяк.

«Лакричный торт, который я сделала для своего мужа 3 года назад. И я так понимаю, он будет мне его припоминать всю оставшуюся жизнь»

«Вот что происходит, если поставить слишком высокую мощность на духовке, давая тесту подняться. Да, это расплавленная миска, запеченное тесто и обгоревшее кухонное полотенце»

«Что ж, думаю, в новом году не будет свинины и квашеной капусты»

«Только что приготовил свежий соус „Дьябло“»

«Моя мама по какой-то причине решила „приготовить“ орехи»

«Моя девушка хотела сделать тесто для хлеба»

«Жена забыла вынуть печенье, которое мы спрятали от сына в духовке перед разогревом»

«Яблочный пирог, только что из духовки на Рождество. Выскользнул у меня из рук и упал»

«Я оставил нож на противне, когда пек драники»



Попытка «поднять» тесто в духовке

«Оставил щипцы на сковороде»

«Запекал баклажаны, и один из них взорвался в моей духовке!»

«Я пытался сделать жареный рис»

«Моя мама проснулась и решила придумать новое блюдо. Она никогда не была сильна в кулинарии»

«Чизкейк, который я попробовал приготовить на Рождество»

«Рулет» с арахисовым маслом и бананом. Высокоэнергичная закуска для низкоэнергичного человека



Сэндвич с чипсами со вкусом сыра и майонезом

«Делаю рогалики на завтрашнее утро!»

«Моя жена приготовила нам крылышки»

«Мой необычайно милый торт-кот»