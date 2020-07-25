20+ горе-изобретений, глядя на которые так и хочется сказать: «Господи, ну зачем?!»

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Если что-нибудь нужно срочно починить, соорудить или улучшить, не обязательно сразу обращаться за помощью к специалистам, можно попробовать разобраться во всем самому. Порой из ничего сделать что-то ценное людям помогает смекалка.

Мы в АdMe.ru немного погуглили и нашли целую гору самодельных изобретений от пользователей, которые сами еще не определились, шедевр это или хлам.

Когда кольца нет, а в баскетбол поиграть хочется

«Мой джойстик отвалился, я взял зубочистку и несколько салфеток, бац — новый контроллер»

«Увидел на распродаже кухню, полностью оснащенную ложечками вместо ручек»

«Идеальное зеркало заднего вида»

Наверное, на нем чертовски неудобно сидеть

«Мой папа и дядя решили, что нам не нужно дорогостоящее крепление, чтобы разместить 75-дюймовый телевизор повыше»

«- Я сделал подушку. — Бой подушками точно будет веселым, когда она сделана из дерева».

«По крайней мере, это креативно»

«Я купил ручную кофемолку, но решил, что она слишком медленная»

Импровизированный гараж

«Думаю, это работает»

«Как вам этот деревянный бампер?»

«Мое великое изобретение — куб из вешалок и канцелярских резинок, упругий, легкий и бесполезный!»

«Как сохранить напиток прохладным»

«У моих родителей вот такой держатель для туалетной бумаги»

«Минивэн оказался дешевле дерева?»

«Самодельный мягкий чехол для стула»

«Нет дорожной сумки? Без проблем!»

«Моя мама пыталась починить эту резиновую перчатку»

«Моему отцу нужно было смазывать барбекю, поэтому он прибил малярную кисточку к линейке»

Если вы думаете, что это обычная флешка, то ошибаетесь. На другом ее конце — лопата

«Чехол для телефона сделан из коробочек от tic tac»

«Я не хотел идти и покупать подставку для своего телевизора»

«Используй эту старую дверь в качестве нового обеденного стола»

«Мой гребень-робот для волос»