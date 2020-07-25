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20+ горе-изобретений, глядя на которые так и хочется сказать: «Господи, ну зачем?!»

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Если что-нибудь нужно срочно починить, соорудить или улучшить, не обязательно сразу обращаться за помощью к специалистам, можно попробовать разобраться во всем самому. Порой из ничего сделать что-то ценное людям помогает смекалка.

Мы в АdMe.ru немного погуглили и нашли целую гору самодельных изобретений от пользователей, которые сами еще не определились, шедевр это или хлам.

Когда кольца нет, а в баскетбол поиграть хочется

© hungary / Reddit

«Мой джойстик отвалился, я взял зубочистку и несколько салфеток, бац — новый контроллер»

© SikSensei / Reddit

«Увидел на распродаже кухню, полностью оснащенную ложечками вместо ручек»

© eclecticmuse / Reddit

«Идеальное зеркало заднего вида»

© hrithikbadass / Reddit

Наверное, на нем чертовски неудобно сидеть

© Varyatiun / Reddit

«Мой папа и дядя решили, что нам не нужно дорогостоящее крепление, чтобы разместить 75-дюймовый телевизор повыше»

© xDavin / Reddit

«- Я сделал подушку.

— Бой подушками точно будет веселым, когда она сделана из дерева».

© Satchmocoltrane / Reddit, © no_one_took_this / Reddit

«По крайней мере, это креативно»

© kdealmeida / Reddit

«Я купил ручную кофемолку, но решил, что она слишком медленная»

© kn100 / Reddit

Импровизированный гараж

© Slavorum / Reddit

«Думаю, это работает»

© grahamygraham / Reddit

«Как вам этот деревянный бампер?»

© shadowfallshiker / Reddit

«Мое великое изобретение — куб из вешалок и канцелярских резинок, упругий, легкий и бесполезный!»

© APingvin / Pikabu

«Как сохранить напиток прохладным»

© YEEETbob / Pikabu

«У моих родителей вот такой держатель для туалетной бумаги»

© LOW-BET01 / Reddit

«Минивэн оказался дешевле дерева?»

© kidification8 / Reddit

«Самодельный мягкий чехол для стула»

© BaronVonKekatron / Reddit

«Нет дорожной сумки? Без проблем!»

© beepboopblepp / Reddit

«Моя мама пыталась починить эту резиновую перчатку»

© bakachwan / Reddit

«Моему отцу нужно было смазывать барбекю, поэтому он прибил малярную кисточку к линейке»

© SkyGuy182 / Reddit

Если вы думаете, что это обычная флешка, то ошибаетесь. На другом ее конце — лопата

© LG222 / Reddit

«Чехол для телефона сделан из коробочек от tic tac»

© marcocet / Reddit

«Я не хотел идти и покупать подставку для своего телевизора»

© hanj82 / Reddit

«Используй эту старую дверь в качестве нового обеденного стола»

© OmahaNari / Twitter

«Мой гребень-робот для волос»

© Tomclo1 / Pikabu

А какие необычные изобретения встречали вы?

Фото на превью xDavin / Reddit
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