20+ голодных людей, которые мечтали вкусно поесть, но резко передумали при виде блюда

Современная ресторанная индустрия готова удовлетворять потребности даже весьма привередливых гурманов: среди большого разнообразия блюд каждый найдет что-нибудь по вкусу. Однако иногда шеф-повара мудрят с подачей. В результате, когда желанная еда наконец-то оказывается перед вами, вы просто не знаете, с какой стороны к ней подступиться.

Пользователи сети поведали о своих походах в рестораны, закончившихся разочарованием, а AdMe.ru показывает вам фото блюд, которые им там принесли. В бонусе вы увидите, что иногда люди балуют и своих питомцев изысканной подачей привычных кушаний.

А можно забрать это домой и выращивать дальше?

Вместо тысячи слов

«Прямо с плиты на стол. Где моя тарелка?»

«Мне подали завтрак на очень горячей сковороде, и я обожгла руку»

«Нам принесли десерт под названием „Шоколадный хаос“ на листе пергаментной бумаги»

Мне интересно, как вообще это можно есть. Тут же нет еды, только соусы и жидкости. © hasanyoneseenmymom / Reddit

Вот-вот, я вляпался рукой в крем, а подруга измазала волосы шоколадом. © arnonymouse / Reddit

«Заказала в модном ресторане закуску. Вот что мне принесли. И я даже не могу злиться, ведь в меню было написано: „Редис, масло, соль“»

«Впервые сделали заказ в местном ресторане „Еда и любовь“. Привезли, значит, нам пиццу „Четыре сыра“»

«Принесли мой бургер из баранины. Я и подумать не мог, что внутри будет огромная кость. Мяса было очень мало, а через минуту оно и вовсе превратилось в липкую массу»

Классные мясные занавески

«Я заказал салат и получил тарелку с ингредиентами на деревянной доске. Это выглядит слишком глупо, чтобы быть правдой!»

«Заказала вчера пюре в одном из ресторанов Лондона. До сих пор не знаю, что это было»

Мясной пирог в банке! Не хотите ли к нему немного соли и геля для рук?

«Им следовало бы написать в меню, как подается блюдо, чтобы я больше не ел свой ужин с лопаты»

«Вчера вечером я пошел ужинать и заказал курицу в корзине. Ее принесли в клетке в форме цыпленка, и к ней невозможно было притронуться»

«Лучше бы они принесли десерт в обычной посуде. Или я просто старею?»

«Заказали тыквенные кольца, и их принесли на... дереве»

«Друзья пригласили нас на ужин в индийский ресторан. Закуски подавали на маленьких деревянных стульях»

Это же крючки из IKEA! © beartriceofbc / Twitter

«Хотелось бы, чтобы это была шутка, но вчера в ресторане мне подали пудинг на старой видеокассете»

«Мне принесли тарелку! Ну полтарелки»

«Вчера мне подали этот прекрасный десерт в шикарном отеле. Я не удержался и спросил официанта, неужели у них не нашлось чистых тарелок»

«Зашли с подругой в ресторанчик в Токио. При виде блюда обе подумали: „А это точно человеческая еда?“»

Бонус: «Иногда я раскладываю траву для черепахи на сланцевой доске и устраиваю ей модный ужин»