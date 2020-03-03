20+ глупых поступков, которые совершает каждый, но никогда в этом не сознается

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Население Земли — 7 млрд человек, и хотя каждый из нас уникален, есть то, что объединяет всех нас. Мы делаем странные вещи и чаще всего даже не отдаем себе в этом отчета. Но нашлись смельчаки, не побоявшиеся выдать секреты, под которыми многие подпишутся.

Мы в AdMe.ru удивились, как много общего у нас нашлось с совершенно незнакомыми людьми. В нашей сегодняшней подборке — бытовые наблюдения, под каждым из которых хочется написать: «Признайтесь, все так делали!»

1. Открывать холодильник каждую минуту, надеясь, что там появилось что-то вкусное

2. Класть коту в рот палец, когда он зевает

3. Сначала взять еду, а потом долго выбирать фильм, под который будешь ее есть

4. Составлять смешные слова из букв на холодильнике

5. Тихо ворчать себе под нос, когда участник телешоу делает что-то глупое

6. Рисовать, пока говоришь по телефону

7. Жевать жвачку прямо с бумагой

8. Сначала греть суп, а потом ждать, пока он остынет

9. Забывать, что надел наушники, прежде чем резко встать из-за стола

10. Притворяться, что знаешь слово, которое кто-то произнес, а потом искать его в словаре

11. Удалять пост в соцсети, если его не лайкнут в первые несколько минут

12. Рисовать мышкой фигуры на экране в Windows XP

13. Нанизывать землянику на травинки

14. Есть ледяную еду, стоя перед холодильником

15. Делать постройки из одеял и подушек

16. Склеивать кукурузные палочки

17. Есть арбуз ложкой

18. Пересматривать сцену с мертвецом в фильме, пытаясь разглядеть, дышит он или нет, чтобы разоблачить ужасную игру актера

19. Подпевать песне по радио и продолжать бормотать, если не знаешь слова определенного куплета

20. Подносить кошку к зеркалу и говорить: «Смотри, это ты»

21. Наступать на каждую плитку, не задевая стыки между ними

22. Пытаться нажать на все рычажки многоцветной ручки одновременно

23. Протыкать ластик карандашом