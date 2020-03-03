20+ глупых поступков, которые совершает каждый, но никогда в этом не сознается
Население Земли — 7 млрд человек, и хотя каждый из нас уникален, есть то, что объединяет всех нас. Мы делаем странные вещи и чаще всего даже не отдаем себе в этом отчета. Но нашлись смельчаки, не побоявшиеся выдать секреты, под которыми многие подпишутся.
Мы в AdMe.ru удивились, как много общего у нас нашлось с совершенно незнакомыми людьми. В нашей сегодняшней подборке — бытовые наблюдения, под каждым из которых хочется написать: «Признайтесь, все так делали!»
1. Открывать холодильник каждую минуту, надеясь, что там появилось что-то вкусное
2. Класть коту в рот палец, когда он зевает
3. Сначала взять еду, а потом долго выбирать фильм, под который будешь ее есть
4. Составлять смешные слова из букв на холодильнике
5. Тихо ворчать себе под нос, когда участник телешоу делает что-то глупое
6. Рисовать, пока говоришь по телефону
7. Жевать жвачку прямо с бумагой
8. Сначала греть суп, а потом ждать, пока он остынет
9. Забывать, что надел наушники, прежде чем резко встать из-за стола
10. Притворяться, что знаешь слово, которое кто-то произнес, а потом искать его в словаре
11. Удалять пост в соцсети, если его не лайкнут в первые несколько минут
12. Рисовать мышкой фигуры на экране в Windows XP
13. Нанизывать землянику на травинки
14. Есть ледяную еду, стоя перед холодильником
15. Делать постройки из одеял и подушек
16. Склеивать кукурузные палочки
17. Есть арбуз ложкой
18. Пересматривать сцену с мертвецом в фильме, пытаясь разглядеть, дышит он или нет, чтобы разоблачить ужасную игру актера
19. Подпевать песне по радио и продолжать бормотать, если не знаешь слова определенного куплета
20. Подносить кошку к зеркалу и говорить: «Смотри, это ты»
21. Наступать на каждую плитку, не задевая стыки между ними
22. Пытаться нажать на все рычажки многоцветной ручки одновременно
23. Протыкать ластик карандашом
А какие действия, которые все совершают, но не признаются в этом, вы бы включили в список?