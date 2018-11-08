15+ человек, которые знают, что добавить на фото, чтобы оно стало шедевром
Иногда, чтобы сделать удачное фото, люди совершают десятки попыток, но в итоге не всегда получается что-то стоящее. Так в чем же успех крутых фотографий? Именно в этой статье вы и узнаете.
AdMe.ru покажет снимки, которые сделали люди, точно знающие рецепт идеальных фото.
Когда пытаешься соблюдать все правила
Без фильтра и с фильтром
Главное, вовремя включить камеру
Долой скучные фотографии со статуями
Наверняка они все еще не дождались этого фото от Месси
Панорамная съемка иногда творит чудеса
Функция «замена голов» в действии
Когда ты знаешь все самые удачные позы для фото
Красивое фото может получиться из чего угодно
Это всего лишь крышка старого контейнера
Креативность всегда граничит с безумием
А вы встречали когда-нибудь настолько высоких людей?
Высший уровень смекалки
Передний план не так уж и важен
В самый подходящий момент
Когда в реальности ты совсем не тот, что на портретах
Кот, который пошел против законов гравитации
То чувство, когда отражение немного подвело
Идеальное свадебное фото
Интересно, чем она моет свои волосы?