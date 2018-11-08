15+ человек, которые знают, что добавить на фото, чтобы оно стало шедевром

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Иногда, чтобы сделать удачное фото, люди совершают десятки попыток, но в итоге не всегда получается что-то стоящее. Так в чем же успех крутых фотографий? Именно в этой статье вы и узнаете.

AdMe.ru покажет снимки, которые сделали люди, точно знающие рецепт идеальных фото.

Когда пытаешься соблюдать все правила

Без фильтра и с фильтром

Главное, вовремя включить камеру

Долой скучные фотографии со статуями

Наверняка они все еще не дождались этого фото от Месси

Панорамная съемка иногда творит чудеса

Функция «замена голов» в действии

Когда ты знаешь все самые удачные позы для фото

Красивое фото может получиться из чего угодно

Это всего лишь крышка старого контейнера

Креативность всегда граничит с безумием

А вы встречали когда-нибудь настолько высоких людей?

Высший уровень смекалки

Передний план не так уж и важен

В самый подходящий момент

Когда в реальности ты совсем не тот, что на портретах

Кот, который пошел против законов гравитации

То чувство, когда отражение немного подвело

Идеальное свадебное фото