20+ гениев, которые и три копейки потратят так, будто у них миллион был
В детстве многие посмеивались над этими странными взрослыми, которые прикрывали вышивкой дырки на одежде вместо покупки новой да копили пакеты с пакетами. Но с годами понимаешь, что это вообще-то довольно разумный подход. А некоторые так и вовсе умудряются из настоящего мусора создать такое, что хоть на обложку журнала.
Мы в AdMe.ru обеими руками за разумное отношение к вещам. И некоторые идеи из этой подборки точно возьмем на вооружение.
Спорим, вы и не думали, что старая швейная машинка может быть использована именно так?
- Да это гениально! © Valerie Clemons / Facebook
«Рождественские подарки мы всегда делаем своими руками. В этом году это подставки и разделочные доски из дуба, который срубили родственники»
- Какая красота! Я же есть в списке получателей, да? © Loose-Dirt-Brick / Reddit
«А я тут сделал дорожку из песка и камней, оставшихся после стройки»
- Да тут ведь работы где-то на $ 5 000. Шикарно просто! © poppinwheelies / Reddit
Хм, зачем покупать специальные коробки для рассады, если есть отличные упаковки из-под молока?
- О, я забираю эту идею для своих базилика с мятой. © Aggravated_Pineapple / Reddit
«Я прямо горжусь тем, что сотворила жена с нашей квартирой. А бюджет-то был очень ограничен»
- Где ты отхватил этот диван?! © teeter1984 / Reddit
«Решила вот не выбрасывать старую шторку для душа и сшила из нее пляжные сумки»
- Идея просто огонь! © Toxicrenate / Reddit
«Закупился в магазине фиксированных цен и сделал вот это. Дети в восторге»
- О, мои родители делали что-то похожее для нас с братом еще в 90-х. Помню до сих пор. © DerpensteinsMonster / Reddit
«Мне кажется, что сосед довольно круто использовал свой разбитый горшок»
«А я сделал дорожку из старого забора»
- Даже котейка одобряет. © CElia_472 / Reddit
«Разрезала пакеты и теперь использую их как бумагу для списков дел и всего такого»
«Из симпатичных банок из-под вкусняшек делаю вот такие предметы декора»
- Никогда раньше такого не видела. Милота просто. © OoKeepeeoO / Reddit
«Эту банку я когда-то вытащил из мусорного ведра у родителей и использую вот уже лет 10»
«Сама сделала эту емкость для сладостей из строительного ведра, ткани и клея»
«Думаю, только что мой мозг работал просто на максималках»
- Это просто обалдеть как круто! И выглядит шикарно, и растениям явно понравится. © LunarPeachElixer / Reddit
«У меня тут сломался крючок для вязания, и я сделала его сама из старой кисточки»
«Храню макароны в банке из-под конфет. Ну она слишком красивая, чтобы выбросить»
«Цельнозерновые макароны».
- Я тоже не понимаю, зачем тратить деньги на какие-то специальные банки. © stupefyme / Reddit
«Разрезала старый календарь и сделала бирки-открытки для подарков»
«Сделала тут губки для мытья посуды из люффы. А ведь думала, что ее только есть можно»
«Было 2 пары сломанных очков, а получилась одна целёхонькая»
- О, у меня так было с двумя поломанными стульями, которые кто-то выбросил, а я подобрал. Лет 10 прошло, а я до сих пор довольным становлюсь, когда об этом думаю. © Cocoricou / Reddit
«Началась аллергия, и я поняла, что использую какое-то нереальное количество бумажных платков. Поэтому сама сделала вот такую коробку и запихнула в нее многоразовые тканевые»
Была одна тыква, а получился целый стол блюд
А у вас есть свои секреты экономии? Или ну его, без них проще?
Фото на превью DustyDewdles / Reddit
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