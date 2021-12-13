20+ гениев, которые и три копейки потратят так, будто у них миллион был

В детстве многие посмеивались над этими странными взрослыми, которые прикрывали вышивкой дырки на одежде вместо покупки новой да копили пакеты с пакетами. Но с годами понимаешь, что это вообще-то довольно разумный подход. А некоторые так и вовсе умудряются из настоящего мусора создать такое, что хоть на обложку журнала.

Мы в AdMe.ru обеими руками за разумное отношение к вещам. И некоторые идеи из этой подборки точно возьмем на вооружение.

Спорим, вы и не думали, что старая швейная машинка может быть использована именно так?

«Рождественские подарки мы всегда делаем своими руками. В этом году это подставки и разделочные доски из дуба, который срубили родственники»

Какая красота! Я же есть в списке получателей, да? © Loose-Dirt-Brick / Reddit

«А я тут сделал дорожку из песка и камней, оставшихся после стройки»

Да тут ведь работы где-то на $ 5 000. Шикарно просто! © poppinwheelies / Reddit

Хм, зачем покупать специальные коробки для рассады, если есть отличные упаковки из-под молока?

О, я забираю эту идею для своих базилика с мятой. © Aggravated_Pineapple / Reddit

«Я прямо горжусь тем, что сотворила жена с нашей квартирой. А бюджет-то был очень ограничен»

Где ты отхватил этот диван?! © teeter1984 / Reddit

«Решила вот не выбрасывать старую шторку для душа и сшила из нее пляжные сумки»

«Закупился в магазине фиксированных цен и сделал вот это. Дети в восторге»

О, мои родители делали что-то похожее для нас с братом еще в 90-х. Помню до сих пор. © DerpensteinsMonster / Reddit

«Мне кажется, что сосед довольно круто использовал свой разбитый горшок»

«А я сделал дорожку из старого забора»

«Разрезала пакеты и теперь использую их как бумагу для списков дел и всего такого»

«Из симпатичных банок из-под вкусняшек делаю вот такие предметы декора»

Никогда раньше такого не видела. Милота просто. © OoKeepeeoO / Reddit

«Эту банку я когда-то вытащил из мусорного ведра у родителей и использую вот уже лет 10»

«Сама сделала эту емкость для сладостей из строительного ведра, ткани и клея»

«Думаю, только что мой мозг работал просто на максималках»

Это просто обалдеть как круто! И выглядит шикарно, и растениям явно понравится. © LunarPeachElixer / Reddit

«У меня тут сломался крючок для вязания, и я сделала его сама из старой кисточки»

«Храню макароны в банке из-под конфет. Ну она слишком красивая, чтобы выбросить»

«Цельнозерновые макароны». Я тоже не понимаю, зачем тратить деньги на какие-то специальные банки. © stupefyme / Reddit

«Разрезала старый календарь и сделала бирки-открытки для подарков»

«Сделала тут губки для мытья посуды из люффы. А ведь думала, что ее только есть можно»

«Было 2 пары сломанных очков, а получилась одна целёхонькая»

О, у меня так было с двумя поломанными стульями, которые кто-то выбросил, а я подобрал. Лет 10 прошло, а я до сих пор довольным становлюсь, когда об этом думаю. © Cocoricou / Reddit

«Началась аллергия, и я поняла, что использую какое-то нереальное количество бумажных платков. Поэтому сама сделала вот такую коробку и запихнула в нее многоразовые тканевые»

Была одна тыква, а получился целый стол блюд