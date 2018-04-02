20 человек, чей черный юмор пугает и смешит одновременно

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Есть такие шутники, которые могут похвастаться черным поясом по черному юмору: только они умеют шутить с того света, с улыбкой относиться к смерти и не заморачиваться из-за отсутствия руки или ноги. И нам есть чему у них поучиться.

AdMe.ru собрал для вас доказательства того, что обратная сторона юмора может быть не только пугающей, но еще и веселой и даже оптимистичной.

Привет с того света

«Весь мой тяжкий труд пошел к чертям, ты, тупой мерзавец! 1975 год».

Актеры «Игры престолов» жгут не только в кадре

«Средство для быстрого розжига».

Так вот почему наггетсы такой формы!

Шах и мат, защитники животных!

Для сладкой парочки

«Я умираю, так что можете не переживать по поводу серьезных отношений».

Привет хозяевам Персика от койотов

«Койоты постоянно появляются и будут появляться по соседству. Пожалуйста, защищайте ваших питомцев. Не выпускайте их из дома ночью и ранним утром. В память о маленьком Персике и других животных, которые так рано попрощались с жизнью». «Персик был вкусным. Койот».

Кто вообще отвечает за название режимов у микроволновок?

«Режим „ребенок“». «Моя микроволновка требует жертвоприношения».

Эй, эти даже лучше!

Дедуля, подержи-ка табличку

«Наше последнее семейное фото».

С таким другом на пляже не заскучаешь

Когда у твоего доктора своеобразное чувство юмора

« Контейнер для сбора мочи кружка для воды».

Главное теперь — не подходить к ней с ножницами

Предложение, от которого невозможно отказаться

«Испытайте вашу подушку безопасности здесь».

Медицинский юмор всегда чернее черного

«Клиника вазэктомии».

Победила рак груди и не унывает

«Да, черт возьми, они фальшивые. Настоящие пытались меня убить».

«Моя сестра была в здании, которое взорвалось в Нью-Йорке. Сломанный нос, сломанные ребра, поврежденное легкое, но чувство юмора не пострадало»

Геймеры никогда не сдаются

«Возрождение через 3... 2... 1... Соединение потеряно».

Мясник украсил лавку к Новому году

Медиков всегда можно узнать по чувству юмора

И уже не вспомнит

А как вы относитесь к черному юмору? Используете ли его в жизни?