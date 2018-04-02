20 человек, чей черный юмор пугает и смешит одновременно
Есть такие шутники, которые могут похвастаться черным поясом по черному юмору: только они умеют шутить с того света, с улыбкой относиться к смерти и не заморачиваться из-за отсутствия руки или ноги. И нам есть чему у них поучиться.
AdMe.ru собрал для вас доказательства того, что обратная сторона юмора может быть не только пугающей, но еще и веселой и даже оптимистичной.
Привет с того света
«Весь мой тяжкий труд пошел к чертям, ты, тупой мерзавец! 1975 год».
Актеры «Игры престолов» жгут не только в кадре
«Средство для быстрого розжига».
Так вот почему наггетсы такой формы!
Шах и мат, защитники животных!
Для сладкой парочки
«Я умираю, так что можете не переживать по поводу серьезных отношений».
Привет хозяевам Персика от койотов
«Койоты постоянно появляются и будут появляться по соседству. Пожалуйста, защищайте ваших питомцев. Не выпускайте их из дома ночью и ранним утром. В память о маленьком Персике и других животных, которые так рано попрощались с жизнью».
«Персик был вкусным. Койот».
Кто вообще отвечает за название режимов у микроволновок?
«Режим „ребенок“».
«Моя микроволновка требует жертвоприношения».
Эй, эти даже лучше!
Дедуля, подержи-ка табличку
«Наше последнее семейное фото».
С таким другом на пляже не заскучаешь
Когда у твоего доктора своеобразное чувство юмора
«
Контейнер для сбора мочи кружка для воды».
Главное теперь — не подходить к ней с ножницами
Предложение, от которого невозможно отказаться
«Испытайте вашу подушку безопасности здесь».
Медицинский юмор всегда чернее черного
«Клиника вазэктомии».
Победила рак груди и не унывает
«Да, черт возьми, они фальшивые. Настоящие пытались меня убить».
«Моя сестра была в здании, которое взорвалось в Нью-Йорке. Сломанный нос, сломанные ребра, поврежденное легкое, но чувство юмора не пострадало»
Геймеры никогда не сдаются
«Возрождение через 3... 2... 1... Соединение потеряно».
Мясник украсил лавку к Новому году
Медиков всегда можно узнать по чувству юмора
И уже не вспомнит
А как вы относитесь к черному юмору? Используете ли его в жизни?
Фото на превью unknown author / imgur