20+ гениев, чей творческий подход справится с любой проблемой на раз

17 0

16

6.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бывало ли, что, случайно наступив на детальку Lego в ночи, вам хотелось взвыть от боли? Или, может быть, вы попадали в такую ситуацию, когда в доме не оказывалось столовых приборов? Люди, про которых мы рассказываем в этой статье, сталкивались со всевозможными неприятностями и умудрились их преодолеть. Оказывается, все, что было нужно, — это немного креатива.

Нас в AdMe.ru всегда вдохновляют люди, которые пытаются решить ежедневные трудности необычным способом. Просмотр этих фото не только поднимает настроение, но и развивает фантазию.

21. «Над моим младшим братом издевались из-за его больших ушей, поэтому я решил ему помочь»

20. «Вот так я отслеживаю передвижения своей черепахи по квартире»

19. «Как я мотивирую себя учиться»

18. Когда веришь, что твой ребенок станет успешным художником

«R.C. Massicotte (b. 2011). Прерванный дом, 2017. Маркер на окрашенной стене. Подарен родителям в качестве сюрприза 13 ноября».

17. «Я направил камеру FaceTime на свою PlayStation и cмог играть в нее, даже находясь в ванне»

16. Когда столкнулся с действительно сложным выбором

15. Маркировка на кексах указывает, в какой части противня они были выпечены

14. Это просто гениально

My dad uses a toilet seat to put his plate on while he watches tv pic.twitter.com/OEAZyqfTvr — _theblessedone (@_the_blessedone) January 29, 2017

«Мой папа использует стульчак для унитаза в качестве стола, когда смотрит телевизор».

13. Ночевка в аэропорту

12. «У моего соседа по комнате нет утюга»

11. «Я спросил, какой у него рост, а он дал мне это»

«Мой рост 208 см. (Я не шучу. Да, я такой высокий.) Нет, я не играю в баскетбол. Я играю в волейбол. Да, видеть все макушки — это странно. Да, погода здесь хорошая. Неплохая получилась беседа».

10. «Мой друг устал от того, что его дети постоянно теряют пульты»

9. Когда ты просто ненавидишь мыть посуду

8. Неужели так изобрели селфи-палку?

7. Пора устроить супервечеринку!

My dad went to Vegas for 5 days and put a camera in the house but that aint stoping me 🤷🏽‍♂️💡 pic.twitter.com/Tkek3eDYRq — ALPHA (@KevinMieles11) June 8, 2017

«Мой отец уехал в Вегас на 5 дней и установил в доме камеру, но разве это меня остановит?»

6. Эти ребята знают, как хорошо провести время

5. Сложные времена требуют сложных решений

i don't have any spooks or forks so i broke off a piece of a hanger so i could eat pic.twitter.com/5wh5SVfpxX — childish sambino (@samiwert) May 11, 2017

«У меня нет ни ложек, ни вилок, поэтому я решил отломить кусок вешалки, чтобы было чем поесть».

4. Когда нет денег на новый iPhone

How to make the best out of a bad situation pic.twitter.com/IIp8Ls5bZr — Stumbler Videos (@StumblerVideos) March 31, 2014

«Как найти лучший выход из всех возможных».

3. «Моя мама постоянно жалуется на плохой запах в комнате моего брата. Он справился с проблемой»

2. Так выглядит отцовская смекалка в чистом виде

My dad bought a snorkel for the sole purpose of taking naps in the pool pic.twitter.com/OhVJNVbfvS — Skyler Nitschke (@skyler_nitschke) June 24, 2017

«Мой отец купил плавательную маску с единственной целью — вздремнуть в бассейне».

1. Лучший лайфхак для родителей

Next time I step on Lego, I will simply get taller. I'm a bloody genius. pic.twitter.com/0gEoX4wVtw — Nick Harvey (@mrnickharvey) November 19, 2014

«Когда я в следующий раз наступлю на Lego, я просто стану выше. Я чертов гений».

А как вы обычно решаете свои ежедневные трудности? Поделитесь с нами своими креативными находками.