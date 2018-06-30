20+ гениальных решений от людей, которые не боятся показаться детьми
Взрослые, которым удалось сохранить детскую непосредственность и свежий взгляд на вещи, в любой ситуации могут найти нестандартное решение: починить штаны при помощи наручных часов, сделать крутой тату-рукав без всякой боли или заработать деньги за фото с человеком-невидимкой.
AdMe.ru восхищается людьми, которые не потеряли частичку своего детства, и вот примеры того, насколько гениально они ее применяют.
«Мой парень вчера выиграл набор переводных татуировок с динозаврами»
Вот что значит ответственный подход к чемпионату
Что угодно становится лучше, если добавить к нему пиццу
Мастер быстро ориентироваться в ситуации
Если очень хочется балкон
Пока существуют такие девушки, инстаграм не обречен
Если не успел похудеть к лету, а на пляж все равно хочется
Когда тяга к экспериментам сильнее трезвого рассудка
«Моя девушка хочет поговорить о том, что я веду себя по-детски, но она не знает пароль, чтобы войти»
Передайте этот велосипед, пожалуйста
Коротко о том, как бразильцы стоят в очереди
«У моего друга отлетела пуговица со штанов прямо на вечеринке»
Чудеса инженерной мысли
Когда жена заставила постричь газон, а хотелось погонять на квадроцикле
Если вы хоть раз надевали платье с огромной юбкой, то оцените всю гениальность такого хода
Потому что настоящие мужики не плачут
Когда у тебя свой взгляд на романтические фото с выпускного
И раскраску покупать не надо, и у мамы каждый день новая татуировка
«Мой отец просто гений»
Такая находчивость должна вознаграждаться
«Человек-невидимка. 1 фото — 50 центов. Спасибо».
Не удалось потушить? Ну хоть фото надо сделать, не зря же приезжали!
Кто сказал, что взрослеть обязательно?
Когда с собаками в магазин нельзя, а с детьми можно
А вы любите находить нестандартные решения, которые другим могут показаться ребячеством?
Фото на превью _genau / reddit