20+ гениальных решений от людей, которые не боятся показаться детьми

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Взрослые, которым удалось сохранить детскую непосредственность и свежий взгляд на вещи, в любой ситуации могут найти нестандартное решение: починить штаны при помощи наручных часов, сделать крутой тату-рукав без всякой боли или заработать деньги за фото с человеком-невидимкой.

AdMe.ru восхищается людьми, которые не потеряли частичку своего детства, и вот примеры того, насколько гениально они ее применяют.

«Мой парень вчера выиграл набор переводных татуировок с динозаврами»

Вот что значит ответственный подход к чемпионату

Что угодно становится лучше, если добавить к нему пиццу

Мастер быстро ориентироваться в ситуации

Если очень хочется балкон

Пока существуют такие девушки, инстаграм не обречен

Если не успел похудеть к лету, а на пляж все равно хочется

Когда тяга к экспериментам сильнее трезвого рассудка

«Моя девушка хочет поговорить о том, что я веду себя по-детски, но она не знает пароль, чтобы войти»

Передайте этот велосипед, пожалуйста

Коротко о том, как бразильцы стоят в очереди

«У моего друга отлетела пуговица со штанов прямо на вечеринке»

Чудеса инженерной мысли

Когда жена заставила постричь газон, а хотелось погонять на квадроцикле

Если вы хоть раз надевали платье с огромной юбкой, то оцените всю гениальность такого хода

Потому что настоящие мужики не плачут

Когда у тебя свой взгляд на романтические фото с выпускного

И раскраску покупать не надо, и у мамы каждый день новая татуировка

«Мой отец просто гений»

Такая находчивость должна вознаграждаться

«Человек-невидимка. 1 фото — 50 центов. Спасибо».

Не удалось потушить? Ну хоть фото надо сделать, не зря же приезжали!

Кто сказал, что взрослеть обязательно?

Когда с собаками в магазин нельзя, а с детьми можно

А вы любите находить нестандартные решения, которые другим могут показаться ребячеством?