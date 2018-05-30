20 гениальных решений, которые стоило придумать еще вчера
Все, что окружает нас, можно усовершенствовать и использовать для удобства не по назначению. Интернет-пользователи не устают выдумывать всевозможные хитрости и делиться ими в сети. Мы сделали для вас новую подборку с самыми интересными и с удовольствием делимся.
AdMe.ru предлагает вам 20 простейших лайфхаков, которые обязательно стоит взять на вооружение.
Такая конструкция помогает управлять потоками холодного воздуха из кондиционера в офисе
«В бассейн нельзя проходить с алкоголем, поэтому я беру с собой „газировку“»
Как решить проблему спутанных кабелей с помощью втулок для бумаги
Если под рукой нет скоросшивателя, вполне подойдут пластиковые жгуты
Если у вас закончились чистые наволочки, просто используйте футболку
Бутылка с водой, фонарик — и классная лампа готова!
С помощью двух кусочков пиццы можно сделать лучший в мире бутерброд
Чтобы в поездках дозаторы бутылочек не нажимались, обмотайте их резинкой для денег
Чтобы узнать, работают ли еще батарейки, нажимайте на кнопки и смотрите на пульт от телевизора через камеру телефона
Можно подавать соусы в формах для кексов
Если у вас нет решетки для печенья, выручат деревянные шпажки
Тем, кто устал после бритья убирать волоски из раковины, поможет полиэтилен
Пробковая подставка под горячее — лучший органайзер для ваших сережек
Чтобы вода в бутылке дольше оставалась холодной, наполните ее на 1/5, заморозьте, а затем долейте жидкости
Хотите потолочный вентилятор? Просто подвесьте обычный настольный на крючок на потолке
Когда нет ножа для сыра, можно использовать овощечистку
Пишите срок гарантии на приобретенной технике и всегда будете знать, на что рассчитывать
Как уберечь себя и окружающих от тающего мороженого
Картонная упаковка от чипсов станет удобной подставкой для планшета
Шуруповерт — лучшее оружие для борьбы за чистоту ванны
А какую из этих хитростей вы возьмете на вооружение?
Фото на превью Kungan / pikabu