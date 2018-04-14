20 гениальных предупреждений, к которым мы точно не были готовы
Жизнь — странная и непредсказуемая штука. Однако по сравнению с подсказками и знаками, которые она преподносит нам, так уже и не скажешь. Ежедневно мы сталкиваемся с сотней посредственных объявлений и предупреждений, но есть такие, которые заслуживают отдельного внимания. Именно этому и посвящена наша подборка.
AdMe.ru собрал лучшие примеры маразма в письменном виде, смотреть на которые и смешно, и неловко.
1. Странно, а почему?
«Не использовать».
2. Видимо, кто-то устал отвечать на закономерный вопрос
«Откачка выгребных ям. Заполнение бассейнов. Автоцистерна не одна и та же».
3. Главное — правильно замотивировать
«Подростки! Устали, что к вам постоянно пристают ваши глупые родители? Нужно действовать немедленно! Съезжайте, найдите работу, оплачивайте свои счета, пока вы еще все знаете и умеете».
4. Похоже, что объявление писали те еще шутники
5. Для кого написано это предупреждение?
«Этот продукт содержит арахис».
6. Это же квест!
7. Они беспокоятся о диких животных или о себе?
«Пожалуйста, не кормите диких животных. Они становятся зависимыми и скоро захотят сотовые телефоны».
8. Аттракцион невиданной щедрости
9. Каким образом они видят эту ситуацию возможной?
«Не глотать!»
10. Видать, не одно лицо поздоровалось с этим окном
11. Предупрежден — значит вооружен
«Употребление алкогольных напитков до беременности может вызвать беременность».
12. Зачем пришельцам оставленные без присмотра вещи?
13. Похоже, кто-то уже имел неудачный опыт
«Не сидеть на заборе».
14. Бросайте рядом
15. А внутри двери — соль по периметру
16. Видимо, кто-то уже вляпался в сюрприз
«Никогда не делайте снежных ангелов в собачьем парке».
17. Главное — правильно намекнуть
18. Потому что без таблички непонятно
«Конец тротуара».
19. Сознание калькулятора уже в прошлом
«ВНИМАНИЕ! Данный унитаз лучше всего функционирует, если мочиться непосредственно в него, а не его сиденье, на пол или вокруг».
20. А гаджеты уже ни при чем?
Фото на превью megavolttt/pikabu