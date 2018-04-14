20 гениальных предупреждений, к которым мы точно не были готовы

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Жизнь — странная и непредсказуемая штука. Однако по сравнению с подсказками и знаками, которые она преподносит нам, так уже и не скажешь. Ежедневно мы сталкиваемся с сотней посредственных объявлений и предупреждений, но есть такие, которые заслуживают отдельного внимания. Именно этому и посвящена наша подборка.

AdMe.ru собрал лучшие примеры маразма в письменном виде, смотреть на которые и смешно, и неловко.

1. Странно, а почему?

«Не использовать».

2. Видимо, кто-то устал отвечать на закономерный вопрос

«Откачка выгребных ям. Заполнение бассейнов. Автоцистерна не одна и та же».

3. Главное — правильно замотивировать

«Подростки! Устали, что к вам постоянно пристают ваши глупые родители? Нужно действовать немедленно! Съезжайте, найдите работу, оплачивайте свои счета, пока вы еще все знаете и умеете».

4. Похоже, что объявление писали те еще шутники

5. Для кого написано это предупреждение?

«Этот продукт содержит арахис».

6. Это же квест!

7. Они беспокоятся о диких животных или о себе?

«Пожалуйста, не кормите диких животных. Они становятся зависимыми и скоро захотят сотовые телефоны».

8. Аттракцион невиданной щедрости

9. Каким образом они видят эту ситуацию возможной?

«Не глотать!»

10. Видать, не одно лицо поздоровалось с этим окном

11. Предупрежден — значит вооружен

«Употребление алкогольных напитков до беременности может вызвать беременность».

12. Зачем пришельцам оставленные без присмотра вещи?

13. Похоже, кто-то уже имел неудачный опыт

«Не сидеть на заборе».

14. Бросайте рядом

15. А внутри двери — соль по периметру

16. Видимо, кто-то уже вляпался в сюрприз

«Никогда не делайте снежных ангелов в собачьем парке».

17. Главное — правильно намекнуть

18. Потому что без таблички непонятно

«Конец тротуара».

19. Сознание калькулятора уже в прошлом

«ВНИМАНИЕ! Данный унитаз лучше всего функционирует, если мочиться непосредственно в него, а не его сиденье, на пол или вокруг».

20. А гаджеты уже ни при чем?