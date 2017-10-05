20 гениальных человек, которые уже переместились в 3017-й, пока мы тут, в 2017-м

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Мы живем во время технического прогресса и главенства инженерной мысли. Но среди нас есть те, кто с легкостью переплюнули все возможные законы логики и физики ради удобства и, кажется, живут уже в далеком будущем.

AdMe.ru удивляется изобретательности этих людей и делится с вами самыми безумными находками.