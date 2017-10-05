20 гениальных человек, которые уже переместились в 3017-й, пока мы тут, в 2017-м
Мы живем во время технического прогресса и главенства инженерной мысли. Но среди нас есть те, кто с легкостью переплюнули все возможные законы логики и физики ради удобства и, кажется, живут уже в далеком будущем.
AdMe.ru удивляется изобретательности этих людей и делится с вами самыми безумными находками.
В будущем мы все будем экономить ресурсы природы: лайфхак, чтобы не мыть посуду
Новое поколение аватарок
Изобретательные родители
Исключительно натуральный лимонад
Когда нужно помыть голову, но жалко макияж
Лайфхак для хозяек
Костюм для тех, кто никогда не изменит своему стилю
Супербыстрый самокат
Собаки будущего выгуливают себя сами
Наконец-то хоть кто-то совладал с коротким зарядным устройством
Теперь все отлично подходит
Студенческая находчивость нового уровня
Гений растет
Надежная защита от солнца
Вы тоже засыпаете в метро и просыпаетесь оттого, что голова падает? Решение найдено
Шах и мат, тостер!
Вот это бокал, я понимаю!
«Попросила маму принести мне зарядку на второй этаж. Та ответила: «Позови собаку». Мама из 3017-го
Бонус: разумеется, дальше всех в будущее от нас ушла Япония
We're all living in 2017 meanwhile Japan is out here living in 3017 pic.twitter.com/PqH3d0bJWf— anime (@animetbh) May 31, 2017
Святые печеньки, да ему нужно памятник поставить!
This man is living in 3017 we are all just passengers pic.twitter.com/w81XSBITvG— Suleman (@namelus_) June 12, 2017
Фото на превью William Thompson/facebook