20+ фраз, которые поймут лишь те, кого в нулевые от компьютера за уши нельзя было оттащить
Каждый год интернет-пространство наводняют слова, понятные лишь представителям определенного поколения. Казалось бы, мы только разобрались, что такое спиннеры и сквиши, а сегодня уже на каждом углу можно услышать «симпл-димпл» и «поп-ит». Впрочем, современных детей и подростков тоже легко можно загнать в тупик, стоит только попросить их объяснить фразы «постучаться в аську», «прожечь диск» или «интернет по карточке».
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо треда, в котором люди вспоминали фразы, понятные лишь тем из нас, чья лихая юность пришлась на нулевые. Читая их, так и слышишь тот назойливый звук модема.
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А какие еще слова и фразы ассоциируются у вас с нулевыми?
Фото на превью Bartik_Capitan / Twitter, liptonwitch / Twitter
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