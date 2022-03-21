20+ фотосравнений, которые расскажут о нашем мире проще и быстрее, чем десяток учебников

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Людям всегда любопытно что-то сравнивать: большое с маленьким, новое со старым, до и после. Ведь благодаря этому мы лучше познаем наш мир. Потому и популярны в интернете фотографии, где сравнивается, к примеру, человек и череп кита, или гнездо колибри и помада.

Мы в AdMe.ru можем часами разглядывать подобные залипательные снимки. И вот 20+ свежих фотографий, которые мы откопали на просторах сети.

1. Плантан и обычный банан

Плантаны — крупные овощные бананы, которые перед употреблением в пищу, как правило, требуют термической обработки.

2. Существуют еще такие миниатюрные бананчики

3. Гнездо колибри по сравнению с помадой

«Кстати, помада находится рядом с гнездом, на одинаковом расстоянии от камеры».

4. Волчий след, оставленный всего несколько минут назад

5. Вот насколько широченные половые доски в доме 1727 года постройки (очень большой банан для масштаба)

Ширина доски — 57 см.

6. Якорная цепь и нога человека

7. Дикорастущая малина по сравнению с одомашненной

8. «Вот насколько отличается цвет моей кожи от кожи моего брата-близнеца. Дело в том, что он чаще выходит на улицу, чем я»

9. Гигантский виноград по сравнению с мандарином

10. Длиннющая ручка по сравнению с рукой

11. Человек под немецким автобаном

12. Обувь одного и того же размера. Только левая пара предназначена для походов, а другая — для скалолазания

13. Разница между полом, покрытым ковром, и открытым полом, за 2,5 года

«Я мастер по реставрации паркетных полов. Дерево, на которое вы смотрите, — орех. Это один из самых дорогих видов паркета, так как орех очень плотный и устойчивый к повреждениям. Явление, которое мы здесь наблюдаем, называется „фотодеградация“, когда ультрафиолетовый свет солнечный лучей воздействует на покрытие пола многие годы, разрушает молекулы прозрачного верхнего покрытия и оставляет пожелтевший окисленный цвет». © CAPITALRIOT / Reddit

14. Слева — ключ от машины, которая проехала 380 000 км

15. Ребенок по сравнению с частью черепа горбатого кита

16. «Сегодня мы нашли в антикварном магазине огромный ковер»

17. Одна из этих бутылок случайно оказалась в посудомоечной машине

18. «Как менялся цвет шерсти моей сиамской кошечки Лолы: слева ей 1 месяц, справа — 8 лет»

19. Люди по сравнению с гигантскими скалами Национального парка Зайон

20. Этим стаканам 15 лет. Одним из них пользовались постоянно, другим — нет

21. Разница между фото — 3 года. За это время девушка похудела с 174 до 79 кг

Ничего себе! Думаю, это одно из лучших сравнений «до и после». Просто потрясающе. © Thebalance21 / Reddit

Если бы автор фото сама не сказала, что на обеих фотографиях один и тот же человек, я бы ни за что не догадалась. © retroverted_*** / Reddit