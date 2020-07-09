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20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)

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Одни делают на ногтях немыслимые узоры и просят мастеров в салонах нарастить подлиннее, другие выступают за естественность и природную красоту. Но в любом случае у каждой девушки найдется пара историй, связанных с маникюром: от первого в жизни самостоятельно сделанного гель-лака до бесценной помощи мужа, которому пришлось рисовать цветочки.

Во время работы над статьей мы в AdMe.ru искренне радовались за ее героинь, которые остаются красивыми в любых ситуациях и не теряют чувства юмора. А из бонуса к этой подборке в очередной раз станет ясно, что лака для ногтей много не бывает.

Сделала ногти под цвет кошачьих глаз. Получилось точь-в-точь

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© acg115 / reddit

«Мастер маникюра сказала, что этот дизайн не будет смотреться на моих ногтях. Извините, девушка, но вы ошиблись»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© lechecondensada / reddit

«Красный лак облез по краям. Чтобы прикрыть их, я превратила свои ногти в помидорки черри»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© itsemilyryan / reddit

«Моя подруга не верит в себя, и я не могу убедить ее, что у нее есть талант. Вот ее работа»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© zajczex / reddit

«У меня натуральные ногти, и я счастлива»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© RemorsefulArsonist / reddit

«Сделала ногти под цвет своей компьютерной мыши»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© ipoopette / reddit

«Слева — одна из моих первых попыток нарастить ноготь. А справа — результат через 1 год. Никогда не сдавайтесь!»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© its_a_toni_thing / reddit

«Один из моих ногтей сломался. Я не хотела обрезать другие и сделала этот дефект частью образа»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© deborahfemke / reddit

«Максимальная длина моих ногтей»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© ulilminxxx / reddit

«Привыкаю самостоятельно делать гелевые ногти»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© DarkHairedPrincess / reddit

«Я нарисовала эти солнечные каракули зубочисткой»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© MacyPeridot27 / reddit

«Я наконец-то перестала кусать ногти. И вот награда — мой первый французский маникюр»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© not-your-milf / reddit

«Моя жена недавно открыла маникюрный салон. Я даже не ожидал, что она умеет делать такие вещи»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© ch1nacancer / reddit

«Сможете угадать, правша я или левша?»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© mayaloureiro / reddit

«Розовые миндалевидные ногти с блестками — и я чувствую себя женственной»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© Rosamond30 / reddit

«Я сделала эти ногти ради забавы. Но мне так понравилось, что я хочу их оставить»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© eehttofu / reddit

«Думаю, что это большой прогресс, и горжусь собой»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© CorporalWinters / reddit

«Я работаю в доме престарелых и сделала маникюр 90-летней леди, которая иногда любит помодничать»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© elastrella / reddit

«Покрой меня золотом и назови императрицей»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© Original_Tart / reddit

«Моя „мраморная“ техника становится все лучше»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© Elyezabeth / reddit

«Муж помог украсить цветами ногти на моей правой руке. Это потому, что я пока еще не научилась рисовать левой»

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© ghostradish / reddit

Бонус: лака много не бывает

20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)
© TheUnknownKitten / reddit

«Свекор сделал полку для моих 115 бутылочек лака для ногтей».

А вам есть что рассказать о своих ногтях и визитах в маникюрные кабинеты? Спорим, у каждой из наших читательниц есть немало историй на эту тему.

Фото на превью lechecondensada / reddit
3481623
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