20+ девушек не удержались и похвастались своим маникюром (Спойлер: там есть ногти под цвет кошки и мышки)

Одни делают на ногтях немыслимые узоры и просят мастеров в салонах нарастить подлиннее, другие выступают за естественность и природную красоту. Но в любом случае у каждой девушки найдется пара историй, связанных с маникюром: от первого в жизни самостоятельно сделанного гель-лака до бесценной помощи мужа, которому пришлось рисовать цветочки.

Во время работы над статьей мы в AdMe.ru искренне радовались за ее героинь, которые остаются красивыми в любых ситуациях и не теряют чувства юмора. А из бонуса к этой подборке в очередной раз станет ясно, что лака для ногтей много не бывает.

Сделала ногти под цвет кошачьих глаз. Получилось точь-в-точь

«Мастер маникюра сказала, что этот дизайн не будет смотреться на моих ногтях. Извините, девушка, но вы ошиблись»

«Красный лак облез по краям. Чтобы прикрыть их, я превратила свои ногти в помидорки черри»

«Моя подруга не верит в себя, и я не могу убедить ее, что у нее есть талант. Вот ее работа»

«У меня натуральные ногти, и я счастлива»

«Сделала ногти под цвет своей компьютерной мыши»

«Слева — одна из моих первых попыток нарастить ноготь. А справа — результат через 1 год. Никогда не сдавайтесь!»

«Один из моих ногтей сломался. Я не хотела обрезать другие и сделала этот дефект частью образа»

«Максимальная длина моих ногтей»

«Привыкаю самостоятельно делать гелевые ногти»

«Я нарисовала эти солнечные каракули зубочисткой»

«Я наконец-то перестала кусать ногти. И вот награда — мой первый французский маникюр»

«Моя жена недавно открыла маникюрный салон. Я даже не ожидал, что она умеет делать такие вещи»

«Сможете угадать, правша я или левша?»

«Розовые миндалевидные ногти с блестками — и я чувствую себя женственной»

«Я сделала эти ногти ради забавы. Но мне так понравилось, что я хочу их оставить»

«Думаю, что это большой прогресс, и горжусь собой»

«Я работаю в доме престарелых и сделала маникюр 90-летней леди, которая иногда любит помодничать»

«Покрой меня золотом и назови императрицей»

«Моя „мраморная“ техника становится все лучше»

«Муж помог украсить цветами ногти на моей правой руке. Это потому, что я пока еще не научилась рисовать левой»

Бонус: лака много не бывает

«Свекор сделал полку для моих 115 бутылочек лака для ногтей».