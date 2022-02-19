20+ фотографий домашних животных, которые будто сошли с полотен именитых художников
Благодаря природным изяществу и грации животные с легкостью дадут фору профессиональным моделям. Пушистики могут принимать такие позы, которые вытянут любую фотосессию и превратят каждый снимок в настоящий шедевр.
Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать фотографии усатых и хвостатых моделей, которые смело можно хоть на выставку посылать.
«Три богатыря»
- Богатырей, похоже, только что с печи согнали на улицу. © svetirk20 / Pikabu
«Павший воин»
«Мыслитель»
Эта фотография напоминает произведения Рембрандта
Встреча с ангелом
«Восхваление»
«Мона Лиза»
«Нарисуй меня, будто я одна из известных француженок»
Кажется, это что-то из Средневековья
«Лолита»
«Кот поэта»
«Начало дружбы»
«Утреннее солнце»
Достойно пера самого Караваджо
«Просьба об угощении у камина»
«Герцогиня наблюдает»
«Мать и дитя»
«Матушка-настоятельница»
«Крысиный Ренессанс»
«Кажется, в Сикстинской капелле пропал толстый ангелочек»
«Думали, наш кот лежит богемно. Оказалось, что его просто от кошачьей мяты бомбит»
А ваши питомцы тоже могут принимать позы персонажей с картин эпохи Возрождения или умеют только сметану уплетать?
Фото на превью Capsacine / Pikabu
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