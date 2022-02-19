20+ фотографий домашних животных, которые будто сошли с полотен именитых художников

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Благодаря природным изяществу и грации животные с легкостью дадут фору профессиональным моделям. Пушистики могут принимать такие позы, которые вытянут любую фотосессию и превратят каждый снимок в настоящий шедевр.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать фотографии усатых и хвостатых моделей, которые смело можно хоть на выставку посылать.

«Три богатыря»

Богатырей, похоже, только что с печи согнали на улицу. © svetirk20 / Pikabu



«Мыслитель»

Эта фотография напоминает произведения Рембрандта

Встреча с ангелом

«Восхваление»

«Нарисуй меня, будто я одна из известных француженок»

Кажется, это что-то из Средневековья

«Лолита»

«Кот поэта»

«Начало дружбы»

«Утреннее солнце»

Достойно пера самого Караваджо

«Просьба об угощении у камина»

«Герцогиня наблюдает»

«Мать и дитя»

«Матушка-настоятельница»

«Крысиный Ренессанс»

«Кажется, в Сикстинской капелле пропал толстый ангелочек»

«Думали, наш кот лежит богемно. Оказалось, что его просто от кошачьей мяты бомбит»