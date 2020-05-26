20+ фотографий вещей и явлений, которые вы вряд ли когда-нибудь видели вживую

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Мы ни разу в жизни не видели молнии, которые называются «синий джет»; не знали, что окрас у зебр бывает коричневый в белую горошину; а еще не представляли, как выглядит столовая львиного прайда. До тех пор, пока не наткнулись в интернете на некоторые любопытные снимки.

Создавая этот пост, мы в AdMe.ru снова убедились в том, что на свете есть миллионы вещей, которые мы еще никогда не видели, пусть даже на фото. Вот еще 20+ кадров, которые расширили наши знания об окружающем мире.

Все знают, как выглядит дерево бонсай. К примеру, на фото слева — маленькая японская черная сосна, которой 105 лет. Но мало кто видел корни подобных миниатюрных деревьев

Швы на глазу после пересадки роговицы

Это фото сделано в 1:30 ночи, в тот момент, когда сверкнула молния

Помимо традиционных молний, существуют другие типы молний: спрайты, эльфы и синие джеты (струи). Так, на фото ниже показан синий джет

Эта собака так часто бегает вокруг бассейна, что вытоптала тропинку

От сорняков тяжело избавиться потому, что у них вот такие длиннющие корни (банан для сравнения размеров)

У зебр иногда встречается не черно-белый окрас в полоску, а совсем иной

Львиный прайд использует этот меловой рудник как столовую

Это страница из иллюстрированного капитанского журнала 1777 года

Так дышит кит

А так «ходит» морская звезда

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит клементин, который целиком состоит из кожуры, то вот вам фото

А это, кстати, цукаты, сделанные из целых ананасов

Очки человека со зрением −12,5

Отметим, что линзы такие толстые из-за формы оправы очков: она здесь полуободковая. Если использовать привычную оправу, то линзы будут тоньше на 2 мм.

Желудевый дятел известен тем, что создает «кладовые», запасая желуди в отверстиях, которые он сам выдалбливает в стволах деревьев. Посмотрите на эти запасы

Эти винты и пластина использовались для фиксации ключицы после ее перелома

Так выглядит бильярдный стол внутри

Это капсула со встроенной видеокамерой, с помощью которой проводят исследования желудочно-кишечного тракта

У самцов красноухой пресноводной черепахи ну очень длинные когти

Коммунальщики вырыли яму, не нарушая целостность корневой системы. В результате мы можем наблюдать хитросплетение корней под землей

В былые времена некоторые лопаточки для торта делали с толкателем