20+ фотографий вещей и явлений, которые вы вряд ли когда-нибудь видели вживую
Мы ни разу в жизни не видели молнии, которые называются «синий джет»; не знали, что окрас у зебр бывает коричневый в белую горошину; а еще не представляли, как выглядит столовая львиного прайда. До тех пор, пока не наткнулись в интернете на некоторые любопытные снимки.
Создавая этот пост, мы в AdMe.ru снова убедились в том, что на свете есть миллионы вещей, которые мы еще никогда не видели, пусть даже на фото. Вот еще 20+ кадров, которые расширили наши знания об окружающем мире.
Все знают, как выглядит дерево бонсай. К примеру, на фото слева — маленькая японская черная сосна, которой 105 лет. Но мало кто видел корни подобных миниатюрных деревьев
Швы на глазу после пересадки роговицы
Это фото сделано в 1:30 ночи, в тот момент, когда сверкнула молния
Помимо традиционных молний, существуют другие типы молний: спрайты, эльфы и синие джеты (струи). Так, на фото ниже показан синий джет
Эта собака так часто бегает вокруг бассейна, что вытоптала тропинку
От сорняков тяжело избавиться потому, что у них вот такие длиннющие корни (банан для сравнения размеров)
У зебр иногда встречается не черно-белый окрас в полоску, а совсем иной
Львиный прайд использует этот меловой рудник как столовую
Это страница из иллюстрированного капитанского журнала 1777 года
Так дышит кит
А так «ходит» морская звезда
Если вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит клементин, который целиком состоит из кожуры, то вот вам фото
А это, кстати, цукаты, сделанные из целых ананасов
Очки человека со зрением −12,5
Отметим, что линзы такие толстые из-за формы оправы очков: она здесь полуободковая. Если использовать привычную оправу, то линзы будут тоньше на 2 мм.
Желудевый дятел известен тем, что создает «кладовые», запасая желуди в отверстиях, которые он сам выдалбливает в стволах деревьев. Посмотрите на эти запасы
Эти винты и пластина использовались для фиксации ключицы после ее перелома
Так выглядит бильярдный стол внутри
Это капсула со встроенной видеокамерой, с помощью которой проводят исследования желудочно-кишечного тракта
У самцов красноухой пресноводной черепахи ну очень длинные когти
Коммунальщики вырыли яму, не нарушая целостность корневой системы. В результате мы можем наблюдать хитросплетение корней под землей
В былые времена некоторые лопаточки для торта делали с толкателем
Фото на превью MOTPeng44 / reddit