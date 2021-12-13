20 фотографий, с помощью которых можно узнать о мире больше, чем за год обучения в школе

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Все мы знаем старую пословицу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». И регулярно убеждаемся в том, что она правдива. Ведь хотя бы разок понаблюдать за редким явлением или увидеть реальную демонстрацию физического закона — это лучше, чем многократно прочитать об этом.

Мы в AdMe.ru любим познавать что-то новое и интересное. Вот и сегодня мы не смогли усидеть на месте и решили прочесать интернет в поисках занятных фотографий об окружающем мире.

Фейерверки, снятые с использованием короткой выдержки, похожи на космическую туманность

«Из-за разницы в диоптриях левая линза в моих очках (−3) запотевает куда быстрее, чем правая (−5)»

«Это не сковорода, это блин на ней. Папа сжег его очень сильно»

«Муж разобрал сушилку, чтобы починить, и нашел в ней ворс, который превратился в сферы»

Вот что случится с толстенным алюминием, если он столкнется с кусочком пластика на скорости 24 000 км/ч в космосе

Если вы не знали: артишоки цветут

Мидии бывают и таких огромных размеров

Вот что случится, если кварц просветить фонариком

Лист клевера пролежал в дневнике с 1922 года — почти 100 лет

Если вовремя не собрать урожай салата, то растение станет похожим на рождественскую елку

«Положили драже M&M’s в чашку с водой — и вот результат»

Вот что случится, если обычный марбл нагреть над огнем и бросить в холодную воду

А вот что происходит с рукавами свитера при скорости движения 290 км/ч

«Нашел на пляже раковину вот с такой желеобразной текстурой. Видимо, так создаются ее новые сегменты»

«Совсем забыл о том, что когда-то наливал себе стакан свекольного сока. Заглянул в него и увидел это. Вот что со временем происходит с соком»

А вот так выглядит запуск ракеты в космос из иллюминатора самолета

Газировка весь день лежала машине в жаркий день и едва не взорвалась

Знали ли вы о том, как выглядят следы божьей коровки?

«Оставил свои очки с линзами-хамелеонами у окна, на котором висели жалюзи»

«Решил засушить цветок подсолнуха, положил в книгу, а он... сожрал страницы»