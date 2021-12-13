20 фотографий, с помощью которых можно узнать о мире больше, чем за год обучения в школе
Все мы знаем старую пословицу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». И регулярно убеждаемся в том, что она правдива. Ведь хотя бы разок понаблюдать за редким явлением или увидеть реальную демонстрацию физического закона — это лучше, чем многократно прочитать об этом.
Мы в AdMe.ru любим познавать что-то новое и интересное. Вот и сегодня мы не смогли усидеть на месте и решили прочесать интернет в поисках занятных фотографий об окружающем мире.
Фейерверки, снятые с использованием короткой выдержки, похожи на космическую туманность
«Из-за разницы в диоптриях левая линза в моих очках (−3) запотевает куда быстрее, чем правая (−5)»
«Это не сковорода, это блин на ней. Папа сжег его очень сильно»
«Муж разобрал сушилку, чтобы починить, и нашел в ней ворс, который превратился в сферы»
Вот что случится с толстенным алюминием, если он столкнется с кусочком пластика на скорости 24 000 км/ч в космосе
Если вы не знали: артишоки цветут
Мидии бывают и таких огромных размеров
Вот что случится, если кварц просветить фонариком
Лист клевера пролежал в дневнике с 1922 года — почти 100 лет
Если вовремя не собрать урожай салата, то растение станет похожим на рождественскую елку
«Положили драже M&M’s в чашку с водой — и вот результат»
Вот что случится, если обычный марбл нагреть над огнем и бросить в холодную воду
А вот что происходит с рукавами свитера при скорости движения 290 км/ч
«Нашел на пляже раковину вот с такой желеобразной текстурой. Видимо, так создаются ее новые сегменты»
«Совсем забыл о том, что когда-то наливал себе стакан свекольного сока. Заглянул в него и увидел это. Вот что со временем происходит с соком»
А вот так выглядит запуск ракеты в космос из иллюминатора самолета
Газировка весь день лежала машине в жаркий день и едва не взорвалась
Знали ли вы о том, как выглядят следы божьей коровки?
«Оставил свои очки с линзами-хамелеонами у окна, на котором висели жалюзи»
«Решил засушить цветок подсолнуха, положил в книгу, а он... сожрал страницы»
Случалось ли вам сталкиваться с необычными явлениями в повседневности? Как это было?
Фото на превью alistofthingsIhate / Reddit
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