20 фотографий, посмотрев на которые вы сразу захотите узнать, что же на них происходит

Палец с отпечатком лица, неожиданно скучная пицца в Италии, фотография из бабушкиного альбома, от которой мурашки бегут по спине, — эти снимки настолько странные, что наш внутренний детектив тут же берется за работу, пытаясь разгадать тайну, которая стоит за ними.

AdMe.ru собрал пару десятков изображений из соцсетей, чтобы самые пытливые и любознательные из вас смогли расшифровать, что же на них происходит.

1. «Коллега хотел вытащить из принтера застрявший лист бумаги. В итоге на его пальце появилось это»

2. Так выглядит сестринство ходячих штанов?

3. Стая птиц напоминает лошадь, в то время как настоящие лошади скачут на их фоне

4. «Подтаивая, снег отходит от моего дома»

5. 6-дверная Toyota Prius

6. Котзилла спит на макете деревни

7. «Концептуальная футболка — мой любимый ежегодный подарок от брата»

8. Это коллаборация DC и Marvel?

9. Сколько ног у льва?

10. 6 сокурсников и одна мозговая клетка на всех

11. «Мой новорожденный сын, покрытый пушком с головы до ног. Судя по всему, это лануго и пух скоро выпадет»

12. «Я не знаю, что здесь происходит»

«Это не выход».

13. «Может мне кто-нибудь объяснить, что здесь происходит? Кто покупает эти траурные платья образца 1918 года?»

14. «Моему брату принесли эту пиццу в Риме...»

15. «Я практически уверен, что стоянка здесь запрещена»

16. «Во время утренней пробежки я заметил пианино. В последнее время не было много дождей, а пианино появилось здесь в последние двое суток»

17. «Я хочу Mustang. Я хочу Harley-Davidson. Я хочу трактор»

18. Кто-то решил просушить свою палатку на проводах телекоммуникаций

19. «Чтобы украсить дом к Хеллоуину, я обмотал друзей изолентой, а затем наполнил получившиеся формы»

20. «Я просматривал фотографии своей покойной бабушки и нашел это»