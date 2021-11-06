20 фотографий, посмотрев на которые вы сразу захотите узнать, что же на них происходит
Палец с отпечатком лица, неожиданно скучная пицца в Италии, фотография из бабушкиного альбома, от которой мурашки бегут по спине, — эти снимки настолько странные, что наш внутренний детектив тут же берется за работу, пытаясь разгадать тайну, которая стоит за ними.
AdMe.ru собрал пару десятков изображений из соцсетей, чтобы самые пытливые и любознательные из вас смогли расшифровать, что же на них происходит.
1. «Коллега хотел вытащить из принтера застрявший лист бумаги. В итоге на его пальце появилось это»
2. Так выглядит сестринство ходячих штанов?
3. Стая птиц напоминает лошадь, в то время как настоящие лошади скачут на их фоне
4. «Подтаивая, снег отходит от моего дома»
5. 6-дверная Toyota Prius
6. Котзилла спит на макете деревни
7. «Концептуальная футболка — мой любимый ежегодный подарок от брата»
8. Это коллаборация DC и Marvel?
9. Сколько ног у льва?
10. 6 сокурсников и одна мозговая клетка на всех
11. «Мой новорожденный сын, покрытый пушком с головы до ног. Судя по всему, это лануго и пух скоро выпадет»
12. «Я не знаю, что здесь происходит»
«Это не выход».
13. «Может мне кто-нибудь объяснить, что здесь происходит? Кто покупает эти траурные платья образца 1918 года?»
14. «Моему брату принесли эту пиццу в Риме...»
15. «Я практически уверен, что стоянка здесь запрещена»
16. «Во время утренней пробежки я заметил пианино. В последнее время не было много дождей, а пианино появилось здесь в последние двое суток»
17. «Я хочу Mustang. Я хочу Harley-Davidson. Я хочу трактор»
18. Кто-то решил просушить свою палатку на проводах телекоммуникаций
19. «Чтобы украсить дом к Хеллоуину, я обмотал друзей изолентой, а затем наполнил получившиеся формы»
20. «Я просматривал фотографии своей покойной бабушки и нашел это»
А у вас есть фотографии, на которых непонятно что происходит? Мы любим сложные задачки, так что поделитесь ими, пожалуйста, с нами.
Фото на превью SketchyS*hGuard / Imgur
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