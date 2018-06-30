20+ фотографий, которые с легкостью ломают наше восприятие реальности
Иногда реальность выкидывает фортеля, с которыми не сравнится ни одна головоломка: то пакет замаскируется под кота, то вдруг покажется, что у парня гигантская рука. Наверное, так жизнь пытается нам доказать, что фотошоп не стоило и придумывать.
AdMe.ru нашел 24 фото, всю соль которых не так-то просто разглядеть с первого раза.
Вначале так и хочется сказать «кис-кис-кис», а потом решаешь присмотреться получше
Сколько стульев на этом снимке?
«У моего друга невероятно длинная рука»
«Вот почему в наших простынях есть дырки»
Это не заснеженный горный склон
А каким командам вы научили своего пса?
У девушки явно что-то не так с правой ногой
Когда ракурс решает многое
Срочные новости: гиганты атакуют Лувр
Когда идешь по улице и вдруг лишаешься дара речи
Самая длинная банка в мире. А нет, погодите-ка
Теперь мы знаем, как коротают время продавцы одежды
Обычный снимок из аэропорта. Хотя нет, берем свои слова назад, к нему стоит присмотреться
Похоже, этот малыш очень быстро растет
Мы знали, что тибетский мастиф — это крупная порода собак. Но не думали, что настолько
Забор немного подправил силуэты зданий
Когда твой живот учуял что-то вкусненькое
Такое ощущение, будто парень не до конца загрузился
Или это воздушный шар, или птице в голову пришла отличная идея
«Вначале подумал, что мою квартиру переделали в ресторан, пока меня не было дома»
Ловите идею для фото со своей второй половинкой
«Только с третьей попытки понял, как она это делает»
Невидимые штаны
Когда фотограф умеет найти «правильный» ракурс
Какую фотографию вам пришлось рассматривать дольше всего?
Фото на превью ketiqber / reddit