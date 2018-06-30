20+ фотографий, которые с легкостью ломают наше восприятие реальности

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда реальность выкидывает фортеля, с которыми не сравнится ни одна головоломка: то пакет замаскируется под кота, то вдруг покажется, что у парня гигантская рука. Наверное, так жизнь пытается нам доказать, что фотошоп не стоило и придумывать.

AdMe.ru нашел 24 фото, всю соль которых не так-то просто разглядеть с первого раза.

Вначале так и хочется сказать «кис-кис-кис», а потом решаешь присмотреться получше

Сколько стульев на этом снимке?

«У моего друга невероятно длинная рука»

«Вот почему в наших простынях есть дырки»

Это не заснеженный горный склон

А каким командам вы научили своего пса?

У девушки явно что-то не так с правой ногой

Когда ракурс решает многое

Срочные новости: гиганты атакуют Лувр

Когда идешь по улице и вдруг лишаешься дара речи

Самая длинная банка в мире. А нет, погодите-ка

Теперь мы знаем, как коротают время продавцы одежды

Обычный снимок из аэропорта. Хотя нет, берем свои слова назад, к нему стоит присмотреться

Похоже, этот малыш очень быстро растет

Мы знали, что тибетский мастиф — это крупная порода собак. Но не думали, что настолько

Забор немного подправил силуэты зданий

Когда твой живот учуял что-то вкусненькое

Такое ощущение, будто парень не до конца загрузился

Или это воздушный шар, или птице в голову пришла отличная идея

«Вначале подумал, что мою квартиру переделали в ресторан, пока меня не было дома»

Ловите идею для фото со своей второй половинкой

«Только с третьей попытки понял, как она это делает»

Невидимые штаны

Когда фотограф умеет найти «правильный» ракурс

Какую фотографию вам пришлось рассматривать дольше всего?