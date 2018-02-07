20 фотографий, после просмотра которых страшно оставаться одному

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие из нас любят вещи и виды активности, которые вырабатывают в нас как можно больше адреналина: самые высокие аттракционы, комнаты страха и самые жуткие фильмы ужасов. Но необязательно делать что-то невероятное, чтобы почувствовать мурашки от страха. Иногда достаточно просто посмотреть на эти фотографии чуть внимательнее.

AdMe.ru предлагает подборку фотографий специально для тех, кто любит, когда волосы встают дыбом. Особо впечатлительным лучше не смотреть.

Обычное селфи, на котором лицо без маски, потому что маска в другом месте

2 друга просто тусовались вместе однажды вечером, но непрошеный гость влез даже на фотографию

Обычные дети на прогулке, но этот прохожий явно что-то задумал

Кажется, не хватает приборов для 4-го члена семьи

В этих масках они так похожи, между ними точно что-то есть

А этой фотографией, похоже, можно отучить детей от просмотра телевизора

Когда твое второе «я» выбирается наружу

Он просто присел на лед, он просто не подозревает, что может произойти дальше

Кажется, кого-то не того пригласили к ребенку на день рождения

Третий лишний или это просто скрытая личность его девушки?

Он распечатал лицо и положил его в банку, бедная жена

Когда просто захотел выкинуть мусор, но что-то пошло не так

А кто еще на фото, ее сестра-близнец?

Когда на самом деле не очень-то и хочешь фотографироваться

Хорошая причина зашторивать окна на ночь

Вот что получается, когда дочь решает разыграть родителей

Мама с ребенком в квартире вдвоем, мама фотографирует