20+ фотографий, объясняющих, почему мы так любим наших бабушек и дедушек

55 8 6 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У многих из нас самые теплые воспоминания из детства связаны с бабушками и дедушками. Кто, как не они, всегда с нетерпением ждет нашего звонка и каждый раз печет к нашему приезду гору вкуснейших пирожков. В детстве мы просим их рассказать нам сказку перед сном, а когда вырастаем, снова бежим к ним, но уже за мудрым советом и теплыми объятиями, которых так не хватает во взрослой жизни.

Мы в AdMe.ru считаем, что нужно как можно больше времени проводить со своими бабушками и дедушками. Современные внуки запечатлели самые трогательные моменты с пожилыми родственниками, и мы просто не могли не поделиться этой чудесной подборкой. Предупреждаем, что в конце статьи вас ждет бонус, от которого на глаза могут навернуться слезы (как это было и у нас).

1. «Сегодня моей бабушке исполнилось 98 лет!»

2. «Дедуля принес свою собаку в мебельный магазин, чтобы убедиться, что ей тоже понравится кресло»

3. «Пару недель назад моему дедушке исполнилось 88. Моя сестра подарила ему раскраску и цветные карандаши. Он дальтоник, поэтому некоторые щенки у него розовые, но он так счастлив!»

4. «Моя бабуля водила меня на 1-ю, 2-ю и 3-ю части „Истории игрушек“. Теперь моя очередь!»

5. «Мой 92-летний дедушка впервые держит моего попугая. Он настоял на том, чтобы я сфотографировал его, так как хочет распечатать фото и показать его своим друзьям»

6. Бабушкина любовь и тактичность

7. Совет для внуков

8. «Это мой дедушка. Ему 85. Он очень гордится своими апельсиновыми деревьями и попросил, чтобы я разместил их в „ентернете“, чтобы все могли посмотреть на них»

9. «88-летняя бабушка Мисао со своим лучшим другом Фукумаро. Они оба немного глуховаты, но это не мешает им понимать друг друга без слов»

10. «Мой дед всю жизнь работал инженером. Вчера он купил себе эту футболку»

«Я инженер. Чтобы не тратить время впустую, давайте считать, что я всегда прав».

11. «Сегодня мой дедушка победил рак!»

12. «Позвонил как-то своей маме и сообщил, что вечером привезу внуков. Ни слова больше! Вечером было вот это. Кастрюля на 10 литров»

13. До чего техника дошла!

14. «Именно мудрый совет бабушки помог мне справиться с тем вниманием, которое обрушилось на меня после „Титаника“ и чуть не угробило»

15. «Мой дедушка не разговаривал со мной 2 недели из-за того, что мы завели щенка»

16. «Дедушка хранит в своем кошельке фото со мной в 5-летнем возрасте. Удивительно хорошее состояние для фотографии, которой 20 лет!»

17. «Мои дедушка и бабушка — хардкорные игроки Pokemon Go. Послушать, как они рассказывают о своих приключениях, — главный повод навестить их»

18. «Это был первый Хеллоуин, когда дочка пошла просить угощение по домам со своими бабушкой и дедушкой. Они купили костюмы и прислали мне эту фотографию»

19. «Истории моего деда»

20. «Мой дедушка делает мне замечание, что у меня мало значков»

21. «Моя бабуля на своем 100-летнем юбилее»

22. «Мой 91-летний дедушка был на проводе, пока я по телефону объясняла ему, как включить FaceTime, и он сделал это! Теперь мы общаемся каждый день»

23. Дедушкина гордость

24. «Дедуля ненавидел распутывать рождественскую гирлянду, поэтому однажды он психанул и просто повесил весь этот комок проводов на крючок. Это стало его новой традицией»

25. «В этом году мы с моими бабушкой и дедушкой переехали и решили разослать знакомым рождественские открытки. Я занимаюсь технологией и управлением, дед принимает почту, а бабуля делает все остальное»

26. «Мой дедушка занял 1-е место на рождественской костюмированной вечеринке»

Бонус: «Мой дедушка (96 лет) и моя бабушка (94 года) танцуют на своей 75-летней годовщине свадьбы. Дедушка все еще о-го-го!»

А какое у вас самое яркое воспоминание о своих бабушках и дедушках?