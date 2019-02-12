20 фотографий, на которых запечатлено то, с чем раньше вы никогда не сталкивались
Бывают такие совпадения или моменты, которые иначе как идеальными не назовешь. Например, когда вы находите дерево с ветками только с одной стороны (и это дело рук природы) или видите тень от горы, напоминающую профиль человека.
Именно такие случаи мы в AdMe.ru отобрали для вас. Эта статья — еще одна демонстрация того, как непредсказуем и великолепен наш мир.
«Нашел этот камень с линией посередине»
Эта тень выглядит в точности как голова человека
«Узкое открытое пространство между моими жалюзи создает эффект камеры-обскуры, который отражает цвета снаружи»
В аэропорту Токио работники аккуратно выровняли чемоданы ручкой вверх
Солнечный свет, попадающий на заднюю часть ноутбука, проецирует логотип Apple через панель
Собака идеально сливается с тротуаром
Дерево, которое провалилось под лед
Мох на этом сгоревшем пне выглядит невероятно
Внизу снимка песок, а не вода
«Я бросил игральную карту в сторону занавесок, и она застряла вот так»
Это дерево, у которого ветви росли только на стороне, обращенной к солнцу
«Кубики льда в моем напитке»
Сияние света на снегу
Дерево, которое проросло сквозь забор
Так преломляется свет, когда выходит из вентиляционного отверстия
«Я нашел камень, который идеально сочетается с моей походной обувью»
Это не улитка, а взорвавшееся вареное яйцо
«Идеальная снежинка приземлилась на мою сумку»
Эта фотография — единое целое: справа — светоотражающая оконная рама, а слева — оригинальный вид
Призрак яблок
А что вам показалось самым удивительным?
Фото на превью Andrew Sietsema / facebook