20 фотографий, на которых запечатлено то, с чем раньше вы никогда не сталкивались

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Бывают такие совпадения или моменты, которые иначе как идеальными не назовешь. Например, когда вы находите дерево с ветками только с одной стороны (и это дело рук природы) или видите тень от горы, напоминающую профиль человека.

Именно такие случаи мы в AdMe.ru отобрали для вас. Эта статья — еще одна демонстрация того, как непредсказуем и великолепен наш мир.

«Нашел этот камень с линией посередине»

Эта тень выглядит в точности как голова человека

«Узкое открытое пространство между моими жалюзи создает эффект камеры-обскуры, который отражает цвета снаружи»

В аэропорту Токио работники аккуратно выровняли чемоданы ручкой вверх

Солнечный свет, попадающий на заднюю часть ноутбука, проецирует логотип Apple через панель

Собака идеально сливается с тротуаром

Дерево, которое провалилось под лед

Мох на этом сгоревшем пне выглядит невероятно

Внизу снимка песок, а не вода

«Я бросил игральную карту в сторону занавесок, и она застряла вот так»

Это дерево, у которого ветви росли только на стороне, обращенной к солнцу

«Кубики льда в моем напитке»

Сияние света на снегу

Дерево, которое проросло сквозь забор

Так преломляется свет, когда выходит из вентиляционного отверстия

«Я нашел камень, который идеально сочетается с моей походной обувью»

Это не улитка, а взорвавшееся вареное яйцо

«Идеальная снежинка приземлилась на мою сумку»

Эта фотография — единое целое: справа — светоотражающая оконная рама, а слева — оригинальный вид

Призрак яблок

А что вам показалось самым удивительным?