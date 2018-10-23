20+ фотографий, на которых запечатлена колоссальная разница

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Если задаться целью отслеживать все перемены, которые происходят вокруг нас, можно еще долго удивляться тому, как их много и какие они разные. Новый сосед превратил свой пустынный двор в настоящий оазис, а знакомая девушка похудела так, что ее просто не узнать. Пользователи сети поделились самыми впечатляющими снимками, на которых изображена во всех смыслах большая разница.

AdMe.ru подобрал 24 снимка, которые ясно дают понять, что в этом мире нет практически ничего постоянного.

1. «За портрет слева я заплатил 10 долларов, за фото справа — 25»

2. «Мои футболки до и после того, как я сбросил больше 180 кг»

3. «Цена одинаковых мелков в супермаркете и в книжном магазине моего колледжа»

4. «Мой кот 15 лет назад и сейчас»

5. «Мои родители в 40-ю годовщину свадьбы повторили это фото. На них та же одежда, а у мамы в руках те же цветы»

6. Одна комната, 2 окна и такое разное небо

7. У этой модели есть татуировки только на одной из упаковок. Интересно, их нарисовали или, наоборот, закрасили?

8. Пустырь и цветущий дворик. Фотографии сделаны с разницей в 2 года

9. «Старый снимок до и после того, как мой папа его отреставрировал»

10. Дизайн термоса от одного и того же бренда в 1980-х и в 2018 году

11. Когда между «до» и «после» только один удачный поход к стилисту

12. В приюте и после обретения своего дома

13. Когда любая серая стена — холст для творчества

14. Нож слева когда-то был точно таким же, как нож справа, но годы непрерывного использования профессиональным поваром сделали свое дело

15. «Нет, это не 2 разные пары обуви. Я просто их почистил»

16. «Так началось и закончилось мое увлекательное путешествие к здоровому весу»

17. «После 2 лет усиленных занятий я решила перерисовать портрет Маргери Тирелл из „Игры престолов“»

18. Сразу видно, снаряды с каким весом чаще всего используют посетители этого спортзала

19. «Папа восстановил этот мотоцикл для меня и преподнес его как подарок к выпускному»

20. «Я год работал над тем, чтобы набрать мышечную массу»

21. Так менялись портреты королевы на отчеканенных в разные годы монетах

22. Тот самый случай, когда стрижка меняет все

23. Так выглядит разница в 50 лет

24. «Моя хорошая девочка в 3, 6, 9 и 12 месяцев»

Какие из этих преображений показались вам самыми впечатляющими?