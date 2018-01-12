20 фотографий, на которых не пойми что происходит

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Некоторые снимки просто созданы, чтобы оставить в недоумении весь интернет. Даже если их тщательно разглядывать, нет никаких гарантий, что вы ответите на все «зачем» и «почему». Зато зарядка для мозгов гарантирована. AdMe.ru собрал 20 фотографий, на которых творится черт знает что.

«Кажется, будто я стою на куске сырого мяса»

О нет! Игрушечный вертолет пытается похитить этого мальчика

«Хотел сфотографировать башню, но засветил фото, и теперь оно выглядит как кадр из фильма про похищение людей пришельцами»

На этом хоккейном матче один сектор решил болеть за судей

Сгоревший поддон выглядит так, будто воробушки прилетели погреться у костра

Так много вопросов к этой фотографии и так мало ответов

«Моя лампа проецирует изображения собственных лампочек»

Кажется, кому-то было ну очень скучно

Девушка, можно с вами познакомиться? Ой, простите, обознался

Видимо, чтобы не дуло

«Кажется, что прямо у мордочки моей кошки взорвалась мультяшная бомба»

«Сделал фото, которое выглядит как скриншот компьютерной игры»

Неплохая маскировка

На пляже кто-то сделал башню из пианино. А почему, собственно, и нет?

«Друг опубликовал это фото на фейсбуке. Сначала я очень испугалась»

Человек с двумя собаками в карманах выгуливает утку в ботинках

В метро кого только не встретишь, например, девушку верхом на динозавре

«Фото моего сына выглядит как постер к фильму ужасов»

У сильной и независимой женщины всегда в сумочке есть гаечный ключ

Ничего особенного — просто олени зашли в магазин за покупками