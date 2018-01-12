20 фотографий, на которых не пойми что происходит
Некоторые снимки просто созданы, чтобы оставить в недоумении весь интернет. Даже если их тщательно разглядывать, нет никаких гарантий, что вы ответите на все «зачем» и «почему». Зато зарядка для мозгов гарантирована.
AdMe.ru собрал 20 фотографий, на которых творится черт знает что.
«Кажется, будто я стою на куске сырого мяса»
О нет! Игрушечный вертолет пытается похитить этого мальчика
«Хотел сфотографировать башню, но засветил фото, и теперь оно выглядит как кадр из фильма про похищение людей пришельцами»
На этом хоккейном матче один сектор решил болеть за судей
Сгоревший поддон выглядит так, будто воробушки прилетели погреться у костра
Так много вопросов к этой фотографии и так мало ответов
«Моя лампа проецирует изображения собственных лампочек»
Кажется, кому-то было ну очень скучно
Девушка, можно с вами познакомиться? Ой, простите, обознался
Видимо, чтобы не дуло
«Кажется, что прямо у мордочки моей кошки взорвалась мультяшная бомба»
«Сделал фото, которое выглядит как скриншот компьютерной игры»
Неплохая маскировка
На пляже кто-то сделал башню из пианино. А почему, собственно, и нет?
«Друг опубликовал это фото на фейсбуке. Сначала я очень испугалась»
Человек с двумя собаками в карманах выгуливает утку в ботинках
В метро кого только не встретишь, например, девушку верхом на динозавре
«Фото моего сына выглядит как постер к фильму ужасов»
У сильной и независимой женщины всегда в сумочке есть гаечный ключ
Ничего особенного — просто олени зашли в магазин за покупками
Гусеничка и ее друг устали, едут домой