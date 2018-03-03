20 фотографий, на которые стоит взглянуть дважды

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь видели собаку-ежа, цветы в форме черепа или призраков велосипедистов? Нет? Тогда сейчас все увидите. Мы представляем вашему вниманию фото подобных «чудес», которые случились благодаря необычным ракурсам, игре света и тени и, конечно, нашему воображению.

AdMe.ru собрал 20 снимков, на которые стоит взглянуть дважды (а то и трижды), чтобы понять, какого черта там происходит. В конце вас ждет бонус — фото, над которым до сих пор ломает голову весь интернет.

Какие тоненькие у девушки ноги! Или подождите-ка...

Велосипедисты и их призраки

Какой у вас песик... милый

Кажется, эти здания строили в 2D

«Иногда мне кажется, что я завел лису, а не собаку»

Как теперь развидеть робота с зубами?

Грустное фото: дух покидает тело кота

«Улыбающийся человечек — альтер эго моей стиральной машины»

Ничего особенного, просто трубы, очень много труб

«Клавиатура на моем ноутбуке создает иллюзию „черной точки“. Посмотрите внимательнее»

«Нашел камень, который выглядит как планета»

«Внутренняя сторона уха моей собаки выглядит как морда бабуина»

Опять плоское здание построили! Это мода новая, что ли?

«На двери кабинета моего босса изображены кролики из фильма „Донни Дарко“»

«Ма-а-ам! Ну дай поиграть еще 5 минуточек»

Цветы недвусмысленно намекают, что уже завяли

Девушка, зачем вам столько ног?

Необычный ежик: иногда гавкает, отзывается на Барбоса

Бонус: когда у твоей девушки две сущности, но ты все равно ее любишь

Интернет-пользователи до сих пор не могут разгадать загадку этого снимка. Если это не фотошоп, то, как думаете, почему девушка отражается таким образом в зеркале на заднем плане?