20 фотографий, на которые придется посмотреть дважды, а то и трижды

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Иногда фотографии получаются такими, что, взглянув на них, не сразу понимаешь, что к чему. И для этого нужно очень внимательно к ним присмотреться.

AdMe.ru собрал 20 фотографий, глядя на которые вы первым делом увидите совсем не то, что изображено на самом деле.

Все перемешалось

Когда увидел своего кота и испугался, что он упал с высоты и разбился. А он просто отдыхает

Сиамские близнецы?

Это опасно выглядит только на первый взгляд

Вы тоже сначала подумали, что она катается на коньках?

Овсянка, сэр!

Жалюзи голубого цвета или белого?

Вызывайте экзорциста

Собака заглянула в портал

«Друг отправил мне фотку своего сына. Я чуть не упал со стула. А дело лишь в ракурсе»

Слился с окружающей средой

Трааааааааамп!

Облака Asperitas словно бушующий океан

Щенок с костью во рту выглядит так, словно услышал что-то, от чего у него отвисла челюсть

Бёрдмен

Волна напоминает неприступную гору

У собаки будто 6 лап

Похожи на раскрашенные статуи с острова Пасхи

Эта яма выглядит как спящий Балу

Альпака на морозе будто огнем дышат