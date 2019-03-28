20+ фотографий, на которые грех смотреть без лупы

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Чтобы сделать отличную фотографию, совсем не обязательно правильно строить композицию и настраивать освещение. Иногда достаточно поймать в кадр то, что другие не заметили. Например, неожиданное падение, манекен на дереве или скрытую угрозу, которая притаилась в траве.

Мы в AdMe.ru решили поискать такие фотографии, которые всего одна деталь превращает в драму, комедию или даже ужастик.

Когда тебя просят присмотреться к фотографии, но ты не сразу понимаешь, о чем речь

Снимок всегда можно сделать лучше, если добавить немного динамики

В любой непонятной ситуации принимайте позу из «Титаника»

Если вы видите мигрирующих диплодоков, присмотритесь внимательнее

Стремление к порядку, которое зашло слишком далеко

Не скучная крыша, а место преступления

Самый обычный загородный участок. До тех пор, пока не посмотришь более пристально

«Моя подруга прислала фотографию, где ее парень делает ей предложение, и попросила присмотреться»

Утка, которая еще не догадывается об опасности

И тут папа пустил слезу...

«Я люблю своего папу».

Когда на улице слегка похолодало

Нет, здесь нет зеркала

Русский Бэтмен

Парикмахер, который знает, как взбодрить клиента

«Всего лишь вода».

«Сначала я не понял, зачем сестра прислала мне фотографию холодильника»

Уровень маскировки, достойный профессионала

Наверное, тоже ждет своего принца

Если вам кажется, что за вами наблюдают, то вам не кажется

Если вы не понимаете, зачем он показывает на плакат, попробуйте присмотреться

Вот почему нужно быть внимательнее, пропуская скорую на дороге

«Служба профессиональных разнорабочих».

«Моя девушка жутко меня испугала»

Одна деталь, которая в корне все меняет

«Веган».

Как думаете, эти детали попали в кадр случайно или их подметили внимательные фотографы?