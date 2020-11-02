20+ фотографий, между которыми уместилась целая жизнь со всеми ее выкрутасами

Ускользающие минуты жизни не схватить руками и не запереть в клетке, но можно изобразить на бумаге. У каждого из нас есть заветный альбом с черно-белыми или цветными фотографиями. Прикосновение к его страницам творит чудеса с нашим воображением: заставляет переосмысливать свой опыт и дарит когда-то пережитые эмоции. Разглядывая пойманные в кадр фантомы прошлого, можно не только погрузиться в другой мир, но и с удивлением обнаружить, как сильно ты изменился.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, сделанные в одном месте, но в разные моменты времени. Между некоторыми из снимков развернулась целая человеческая судьба.

«В 70-х мой папа впервые пошел в школу. Нижнее фото сделано спустя 50 лет»

«Мама с папой строят дом в 1953 году. Сейчас моей маме 91, и она продолжает в нем жить»

«Мой папа и я рядом с семейным автомобилем. Временной промежуток между фотографиями — 14 лет»

«Слева запечатлен тот день, когда я пошел в школу. На правой фотографии мне 42, я впервые иду в университет»

Цветочный магазинчик в Пелл-Сити. И здание, и сам бизнес порядком изменились

«Мой мальчик в возрасте семи недель и уже повзрослевший. Самый ласковый и красивый из всех»

«Мой папа со своей девушкой спустя 34 года»

«Мы с друзьями в 1985-м и в 2018-м»

«1987 год, я рядом с парнем из конной полиции Нью-Йорка. Нижняя фотография сделана недавно, в день, когда я окончил школу конной полиции»

То же настроение, та же одежда, но другой пикап

Опелусас, штат Луизиана. Тогда и сейчас

«На этих выходных моя сестренка вышла замуж, и мы воссоздали этот шедевр из детства»

«Моего дедушку сфотографировали так в парке в 1960-х. Я сделал ремейк: на том же месте, в той же позе»

С 1979-го мало что изменилось

«С Днем памяти, папа»

Прошло 16 лет

«Мы с двоюродным братом спустя 30 лет»

«Мы с сестрами. Разница в 13 лет»

Прибавьте к верхней фотографии 23 года

Здание на границе между Швейцарией и Францией. 1917 и 2011 годы

«Мне понадобилось 30 лет, чтобы наконец засиять»

«Прошло 42 года, а нам все нипочем»

«В 1947 году моя бабушка выиграла в конкурсе „Мисс Весна“. Сейчас ей 94, и она все еще великолепна»