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20+ фотографий, между которыми уместилась целая жизнь со всеми ее выкрутасами

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Ускользающие минуты жизни не схватить руками и не запереть в клетке, но можно изобразить на бумаге. У каждого из нас есть заветный альбом с черно-белыми или цветными фотографиями. Прикосновение к его страницам творит чудеса с нашим воображением: заставляет переосмысливать свой опыт и дарит когда-то пережитые эмоции. Разглядывая пойманные в кадр фантомы прошлого, можно не только погрузиться в другой мир, но и с удивлением обнаружить, как сильно ты изменился.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, сделанные в одном месте, но в разные моменты времени. Между некоторыми из снимков развернулась целая человеческая судьба.

«В 70-х мой папа впервые пошел в школу. Нижнее фото сделано спустя 50 лет»

© Zulphat / Reddit

«Мама с папой строят дом в 1953 году. Сейчас моей маме 91, и она продолжает в нем жить»

© Brack_vs_Godzilla / Reddit

«Мой папа и я рядом с семейным автомобилем. Временной промежуток между фотографиями — 14 лет»

© jabumbatista / Reddit

«Слева запечатлен тот день, когда я пошел в школу. На правой фотографии мне 42, я впервые иду в университет»

© enemyofaverage / Reddit

Цветочный магазинчик в Пелл-Сити. И здание, и сам бизнес порядком изменились

© jenng2018 / Reddit

«Мой мальчик в возрасте семи недель и уже повзрослевший. Самый ласковый и красивый из всех»

© jackamus-maximus / Reddit

«Мой папа со своей девушкой спустя 34 года»

© chezznul / Reddit

«Мы с друзьями в 1985-м и в 2018-м»

© EugeniusMagnificus / Reddit

«1987 год, я рядом с парнем из конной полиции Нью-Йорка. Нижняя фотография сделана недавно, в день, когда я окончил школу конной полиции»

© charliehoffacker / Reddit

То же настроение, та же одежда, но другой пикап

© yeashelifts / Reddit

Опелусас, штат Луизиана. Тогда и сейчас

© jeepjunke / Reddit

«На этих выходных моя сестренка вышла замуж, и мы воссоздали этот шедевр из детства»

© DominicOH / Reddit

«Моего дедушку сфотографировали так в парке в 1960-х. Я сделал ремейк: на том же месте, в той же позе»

© heyitsthephoneguy / Reddit

С 1979-го мало что изменилось

© katiepdesign_ / Reddit

«С Днем памяти, папа»

© joshthebarber1205 / Reddit

Прошло 16 лет

© dacracot / Reddit

«Мы с двоюродным братом спустя 30 лет»

© effifox / Reddit

«Мы с сестрами. Разница в 13 лет»

© JessicaRoyy / Reddit

Прибавьте к верхней фотографии 23 года

© PsychiatricPatrick / Reddit

Здание на границе между Швейцарией и Францией. 1917 и 2011 годы

© WhiskyHound / Reddit

«Мне понадобилось 30 лет, чтобы наконец засиять»

© wavesofrye / Reddit

«Прошло 42 года, а нам все нипочем»

© NoBallsNoBabies / Reddit

«В 1947 году моя бабушка выиграла в конкурсе „Мисс Весна“. Сейчас ей 94, и она все еще великолепна»

© anto3003 / Reddit

А вы любите пересматривать старые фотографии? Какие эмоции вы при этом испытываете?

Фото на превью wavesofrye / Reddit
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